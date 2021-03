Samsung fait miroiter des téléphones avec une caméra de 200 mégapixels

On n'arrête pas les progrès dans le domaine de la photographie sur les smartphones, et l'un des plus avancés dans le secteur n'est autre que Samsung. Le coréen vient tout juste de faire miroiter la possibilité future de greffer des caméras 200 mégapixels sur les téléphones grâce à sa dernière puce.

C'est sur Twitter plus précisément que le géant coréen a dévoilé une vidéo faisant la présentation de ses dernières avancées.

Samsung Exynos parle des capteurs 200 mégapixels

Dear shutterbug, what do you expect the most from smartphone camera? 📷 pic.twitter.com/HGwmoKYD3V — Samsung Exynos (@SamsungExynos) March 22, 2021

Dans sa dernière vidéo publiée sur Twitter, Samsung Exynos évoque la possibilité de retrouver un capteur de 200 mégapixels sur les smartphones. Il ne s'agit pas d'un teaser, puisque "le #Exynos2100 prend déjà en charge un capteur jusqu’à 200Mp avec une configuration multi-caméras". Une bien belle avancée au sein du marché des téléphones, où l'appareil photo a de plus en plus d'importance dans les critères des clients.



On a déjà hâte d'en savoir plus sur ce que prépare Samsung dans le futur...