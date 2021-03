Slack permet d'envoyer des messages directs à n'importe qui

De plus en plus populaire au sein des entreprises, notamment grâce au confinement et à la mise en place accrue du télétravail, l'outil collaboratif Slack (v21.03.20, 188 Mo, iOS 12.2) continue de s'améliorer de mois en mois et de proposer de nouvelles fonctionnalités. On se rappelle notamment qu'à l'automne dernier, les développeurs de l'application avaient annoncé l'arrivée future de DM Slack Connect.



Disponible depuis quelques heures, cet ajout permet notamment de contacter n'importe qui sur Slack, y compris en dehors de votre organisation.

Slack ouvre la discussion entre membres externes

Slack Connect est un moyen de travail plus rapide et plus sûr que d'envoyer des e-mails à des personnes extérieures à votre entreprise. C'est le même Slack que vous utilisez tous les jours, mais avec des personnes en dehors de votre espace de travail.



Envoyez simplement une invitation à n'importe quel partenaire et commencez à envoyer des messages dans Slack dès que l'autre partie accepte. Si vous avez besoin d'un espace dédié pour planifier des projets et faire des boucles dans d'autres, créez des canaux entre les organisations, où les membres des organisations invitées peuvent aller et venir librement selon les besoins.

Très pratique pour les entreprises travaillant avec des partenaires étant inscrits sur la plateforme, permettant ainsi l'arrêt d'échange de mails et la possibilité de parler directement en direct, ou de créer un canal spécial partagé. La fonctionnalité est en cours de déploiement dans le monde.

