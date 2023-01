TikTok va vous proposer de recevoir des messages directs de tout le monde

TikTok qui est aujourd'hui l'application de divertissement numéro 1 dans le monde ne cesse d'évoluer en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. L'objectif de TikTok, c'est de garder l'attractivité autour de l'application afin de convaincre de nouvelles personnes et d'éviter que les fidèles aillent voir ailleurs. L'une des dernières idées, c'est de proposer aux utilisateurs un système de messagerie, un peu comme celui d'Instagram.

TikTok veut améliorer les messages directs

Selon un récent rapport de The Information, TikTok aurait de grandes ambitions concernant les messages entre utilisateurs sur sa plateforme. En novembre 2022, TikTok a introduit sur son application une messagerie instantanée à un grand nombre d'utilisateurs à travers le monde. Il est devenu possible pour eux d'envoyer un message vers leurs abonnés et amis recommandés, ce qui permet de discuter et d'échanger autour des vidéos qui ont été visionnées.



L'idée de TikTok a rapidement séduit les utilisateurs qui ont pu bénéficier de cette nouveauté, c'est essentiellement ce qui pousse aujourd'hui l'app de divertissement à vouloir aller plus loin.

Dans un récent e-mail adressé à certains utilisateurs de TikTok, l'entreprise indique qu'elle est sur le point d'augmenter désormais les options de messagerie directe disponibles dans son application. Les utilisateurs ne seront plus limités à la communication avec leurs amis, mais pourront envoyer des messages directs (DM) à toute personne qui rend sa boîte de réception visible au grand public.



Bien sûr, TikTok n'impose rien dans cette démarche, il sera toujours possible pour les utilisateurs qui le souhaitent de privilégier seulement la réception de messages venant des personnes qu'ils connaissent. Une approche indispensable pour empêcher le harcèlement en ligne et apporter une meilleure sécurité.

Comment envoyer un message sur TikTok ?

À l'heure actuelle, tous les utilisateurs dans le monde peuvent envoyer un nouveau message à leurs abonnés ou amis recommandés, nous sommes sortis de la période de test depuis un long moment. Pour cela, il suffit d'ouvrir l'application TikTok, de se rendre dans l'onglet "Boîte de réception" en bas de l'écran puis d'appuyer sur le crayon en haut à droite afin de rédiger un nouveau message.



Cette fonctionnalité commence à devenir très populaire sur TikTok, beaucoup de personnes apprécient l'interface simple et moderne des messages privés. Dans un avenir proche, l'app de divertissement espère que les utilisateurs seront de plus en plus nombreux à passer par TikTok plutôt qu'Instagram, Snapchat... Pour discuter avec leurs proches !

Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi