Apple pourrait intégrer la couronne digitale sur son casque VR/AR

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

Tout comme nous, vous êtes sûrement impatients de découvrir officiellement un produit AR/VR d'Apple. Si nous ne connaissons rien de précis à ce sujet pour le moment, ce nouveau brevet dévoile une possible intégration de la couronne digitale sur l'un de ces produits.

La couronne digitale présente sur les objets AR/VR d'Apple ?

Ce n'est plus un secret pour personne, Apple travaille en ce moment même sur des produits portés sur la VR/AR. Nous avons déjà évoqué un casque de réalité virtuelle mais aussi une paire de lunettes avec des verres AR qui permettraient d'afficher des informations en temps réel lorsque vous vous déplacez dans la rue.



La Pomme n'a toujours pas communiqué officiellement sur ce sujet mais les nombreux brevets dévoilés permettent de confirmer les rumeurs incessantes. Le dernier en date justement parle de la petite molette, appelée couronne digitale, présente sur l'Apple Watch et le casque AirPods Max qui pourrait voir le jour sur le futur casque MR (mixte reality) d'Apple ou sur les Apple Glass.



Pour ce qui est de l'interaction avec le produit, entre les commandes vocales via Siri, les touches tactiles, les mouvements dans l'air, les retours haptiques, il semblerait qu'Apple privilégie la couronne digitale qui s'avère jusqu'à présent être pratique et discrète.

L'invention d'Apple couvre les systèmes qui peuvent fournir un dispositif montable en tête avec un module de couronne avec un système d'entrée qui permet à un utilisateur de fournir des entrées en faisant tourner ou en appliquant autrement un couple à une couronne du module de couronne. Le dispositif montable en tête peut interpréter la rotation et / ou le couple comme une entrée utilisateur.

Il n'y a pas encore de détails sur les fonctionnalités qu'apporterait cette couronne numérique mais nul doute qu'elle serait le point central pour interagir avec ce qui s'affiche sous vos yeux ou pour contrôler certains paramètres classiques comme le volume, la luminosité, l'allumage... On peut également imaginer tourner cette molette pour faire descendre une page internet ou le contenu qui se trouve devant nos yeux.



Ceci reste bien évidemment un brevet et peut à tout moment être abandonné mais après toutes les rumeurs autour d'un nouveau produit Apple AR/VR voilà que les informations sur son utilisation apparaissent petit à petit. Nous avons hâte de découvrir ce/ces produit(s) le jour ou Apple aura décidé de le(s) présenter au grand public.



