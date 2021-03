Twitter envisage des emojis pour réagir comme sur Facebook

Twitter travaille en ce moment même sur plusieurs nouvelles fonctionnalités, et nous en avons couvert certaines au cours des dernières semaines. Maintenant, le réseau social envisage de mettre en œuvre des réactions par emoji sur ses tweets, tout comme Facebook le fait pour les publications depuis quelques années.



Comme l'ont noté plusieurs personnes, Twitter a envoyé une enquête à un petit nombre d'utilisateurs dans laquelle l'entreprise montre un nouveau système de réaction qui pourrait être ajouté au réseau social. Le design est similaire aux réactions de Facebook, qui permettent aux utilisateurs de répondre à un message avec un emoji exprimant un sentiment.

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F