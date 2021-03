Ladder Race : une course d'échelles qui grimpe dans l'App Store

Guillaume Gabriel

Nous n'en avions pas encore parlé sur le blog, mais il semblerait que le jeu Ladder Race (v1.2.0, 311 Mo, iOS 10.0) rencontre un certain succès sur les App Store étrangers. Son but est très simple : on parle d'une course d'obstacles durant laquelle il faut utiliser une échelle pour éviter les pièges et les hautes marches.



Un concept simple, mais qui permet à son studio, Pangolapp, d'afficher déjà 3 millions de téléchargements au total. Plutôt prometteur pour un jeu sorti l'année dernière ! Voici son trailer :

Ladder Race : le jeu de courses d'échelles super addictif

Il ne suffit pas d'aller bien loin pour comprendre que le jeu Ladder Race est bon, très bon même : en témoignent les commentaires présents sur la page américaine du jeu sur l'App Store. Ces derniers témoignent d'une création fort addictive dont le but est pourtant très simple.



On prend le contrôle d'un coureur face à un opposant, dont le but est bien évidemment d'arriver en tête. Pour ce faire, vous ramasserez des morceaux d'échelles à collecter sur votre dos, dont vous pourrez vous resservir pour fabriquer des échelles et ainsi passer les différentes marches présentes sur votre parcours.



Bien sûr, il sera également possible de débloquer des bonus vous permettant d'aller plus vite, mais également des pièces permettant de débloquer des skins.



Le jeu est édité par le célèbre Voodoo, qui se spécialise dans les jeux du genre. Disponible gratuitement, le jeu contient des publicités, mais un achat intégré permet de les supprimer.

