Secret Neighbor : le nouveau jeu d'infiltration aura le droit à une version iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Si vous suivez l'actualité des jeux vidéo, vous n'avez pas pu passer à côté de l'excellent jeu d'infiltration de nom de Hello Neighbor. Sorti en 2017, l'originalité du jeu a connu un fort succès du côté des streamers, qui ont alors tous essayé de venir à bout de l'aventure.



Le concept est très simple, on enquête chez notre voisin louche, en se rendant dans sa maison sans se faire attraper par ce psychopathe. La belle nouvelle, c'est qu'un nouvel opus est en approche : du nom de Secret Neighbor, celui-ci aura le droit à une version iOS, et ce, dès le 29 avril prochain. Voici le trailer :

Secret Neighbor : un jeu multijoueur à venir

Des enfants tentent d'entrer par effraction dans le sous-sol de leur sinistre voisin dans le but de sauver leur ami disparu. Le problème, c'est qu'un traître s'est glissé dans leurs rangs : le voisin se fait passer pour l'un d'entre eux. Son objectif est de gagner la confiance des autres joueurs et de les trahir au dernier moment. Les enfants gagnent la partie s'ils atteignent le sous-sol.

Situé entre l'acte 1 et l'acte 2 de Hello Neighbor, le jeu veut surfer sur la popularité des jeux multijoueur qui met en scène un groupe avec un intrus à l'intérieur. Ainsi, Secret Neighbor mettra en scène des enfants qui devront récupérer les différentes clés pour ouvrir les portes dans la maison, et ainsi sauver vos amis des griffes du voisin.



Le traître, lui, devra utiliser des gadgets et les secrets de la maison pour ralentir et effrayer les enfants ! On a déjà hâte !