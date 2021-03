Disney lance l'option MagicMobile sur iPhone et Apple Watch

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Disney a annoncé aujourd'hui le lancement du support MagicBand pour iPhone et Apple Watch dans un nouveau service appelé «Disney MagicMobile», qui utilise l'application Wallet.

Publicité

La version numérique du bracelet MagicBand

Depuis maintenant plusieurs années, Disney propose dans ses parcs d'attractions des bracelets MagicBand, ils vous permettent d'obtenir de facilement acheter une boisson, payer votre repas, entrer dans un parc ou encore avoir des goodies. Il s'agit des clients qui viennent au parc et qui séjournent à l'hôtel.



Disney a annoncé le nouveau service MagicMobile plus tôt ce mois-ci, qui offre un moyen sans contact d'accéder à de nombreuses fonctionnalités MagicBand en utilisant uniquement un ‌iPhone‌ ou une Apple Watch.



Les invités peuvent créer un pass Disney MagicMobile via l'application My Disney Experience et l'ajouter à l'application Wallet. L'iPhone ou l'Apple Watch de l'utilisateur peut alors être utilisé aux mêmes points d'accès sans contact qu'avec un MagicBand. Il est également possible d'utiliser le bracelet avec un pass mobile MagicMobile, afin que les clients n'aient pas besoin de choisir l'un plutôt que l'autre.



Les invités peuvent personnaliser leur pass MagicMobile en choisissant parmi plusieurs designs sur le thème de Disney qui s'animent lors de l'utilisation, et ils peuvent également stocker plusieurs passes sur un seul appareil, idéal pour les familles. Grâce à la prise en charge du mode express sur l'iPhone et l'Apple Watch, les clients peuvent également utiliser leur pass Disney MagicMobile sans avoir à réveiller ou déverrouiller leur appareil Apple. Comme dans le métro, même si en France, l'attente se fait longue sur ce point avec une première étape qui permet de recharger un pass via le NFC.



Initialement, le MagicMobile est exclusif aux appareils Apple, mais le service devrait être disponible sur les appareils Android à une date ultérieure. De même, on espère que Disneyland Paris pourra en profiter, si il rouvre ses portes un jour...