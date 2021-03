Otterbox Kid : des accessoires iPad robustes pour enfants

Otterbox Kid devient la nouvelle gamme de la marque Otterbox destinée aux enfants. Si vous êtes toujours en stress lorsque votre bambin tient un iPad dans les mains, ces produits pourraient vous intéresser.

Otterbox veut protéger l'iPad de votre enfant

Nous apprenions il y a peu que l'une des marques d'accessoires Apple les plus populaires nommée Otterbox se lançait dans les accessoires gaming mobile. Cette initiative avait pour but d'agrandir le secteur d'activité de la marque mais visiblement ce n'est pas fini. Depuis ce matin, il est possible de se procurer des accessoires provenant de la toute nouvelle gamme appelée "Otterbox Kid". Comme son nom l'indique, cette gamme devrait intéresser les parents qui cherchent à protéger au maximum les objets high-tech qui se retrouvent souvent entre les mains de leurs enfants.



Pour lancer cette nouvelle niche, la marque propose pas moins de 3 nouveaux produits parmi lesquels on retrouve un étui iPad (mini & 7ᵉ & 8ᵉ génération) avec support polyvalent et flexible qui peut servir de poignée de transport mais également des câbles audio avec un cordon renforcé pour éviter qu'il ne s'abîme si les enfants tirent dessus et un film protecteur.