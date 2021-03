Plus de 50 nouveautés dans ce concept iOS 15

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

2



iOS 14 avait apporté un grand nombre de changements majeurs, notamment des widgets, la bibliothèque d'applications, et les éléments compacts comme Siri ou les appels en bannières. Et iOS 13 avait apporté le mode sombre.



Mais qu'en est-il d'iOS 15 ? On imagine qu'Apple sera plus concentré sur MacOS 12 et que la firme nous livrera que quelques nouveautés. C'est pourquoi le designer Parker Ortolani a réalisé un concept en ce sens avec 50 évolutions qu'il a publié en exclusivité sur 9To5Mac.

Publicité

Les rumeurs sont encore maigres à ce stade, mais on a déjà évoqué des changements profonds dans Bourse ou Météo par exemple. iOS 15 va forcément en proposer bien plus, voici quelques idées.

Accueil

L'écran d'accueil était un élément énorme d'iOS 14, et avec iOS 15, il est plus que probable qu'Apple se contente de peaufiner. Le concept imagine un système pour redimensionner les widgets déjà affichés sur votre écran d'accueil. Actuellement, si vous voulez une autre taille, il faut supprimer puis ajouter.



Les autres ajouts concerne un accès rapide à la bibliothèque d'applications, pas seulement en tant que dernière page à droite, ainsi qu'une fonction pour réorganiser les pages facilement.

Publicité

Confidentialité

Les étiquettes de confidentialité des applications sont un élément majeur de la stratégie de confidentialité d'Apple. Mais elles sont vite oubliées. Le concept iOS 15 propose de les afficher aux utilisateurs après chaque mise à jour de ces fameux étiquettes.

FaceTime

Apple a beau avoir ajouté les appels de groupe à FaceTime, les concurrents proposent plus de fonctionnalisés. On pourrait attendre une gestion d'invitation, ainsi que le partage d'écran. Vous pouvez déjà partager votre écran sur votre Mac à l'aide de l'application Messages, mais avec FaceTime sur iOS, Apple pourrait ajouter une nouvelle bascule de partage au panneau de configuration.

Bourse

L'application Bourse est rarement mise à jour, mais il y a eu une explosion de l'intérêt boursier du grand public avec le phénomène Gamestop. Il serait extrêmement utile que l'app d'Apple vous permettent de saisir vos positions réelles et de suivre la valeur en temps réel. Le designer a même pensé à une API à intégrer sur d'autres apps comme Robinhood.

Publicité

Clavier

Les emojis sont l'une des fonctionnalités les plus populaires sur iOS, mais il manque toujours la possibilité d'enregistrer vos favoris pour un accès facile. Un nouvel onglet Favoris dans le clavier emoji pourrait être distinct de celui récemment utilisé. Apple pourrait également ajouté un retour haptique lors de la pression sur les touches.

Trousseau d'accès

Les mots de passe sont bloqués dans l'application Réglages, mais ils méritent selon Parker d'avoir leur propre application. Le Mac possède le trousseau d'accès (ou Keychain Access en anglais), alors pourquoi pas iOS 15 ? Une nouvelle application de trousseau pourrait vous permettre d'organiser vos mots de passe par catégorie et d'accéder rapidement aux mots fréquemment utilisés.



Apple pourrait également ajouter un nouvel authentificateur à l'application afin que les utilisateurs n'aient pas besoin de télécharger des applications telles que Google Authenticator ou Authy. En un seul clic, vous pouvez copier un code ou en générer un nouveau.

Mode table de nuit

Le mode table de chevet de l'Apple Watch pourrait venir avec iOS 15 sur les modèles iPhone 12 et iPhone 12 Pro avec MagSafe. Lorsqu'un iPhone détecte qu'il est connecté à un chargeur ou à un support MagSafe, il peut afficher une grande horloge, ainsi que d'autres informations. Et si vous utilisez le mode sommeil de l'Apple Watch, celle-ci pourrait dire à l'iPhone d'éclairer la pièce si vous vous agitez avant de vous réveiller.

Weather

L'application Météo est quasiment identique depuis iOS 7, et avec l'acquisition de Dark Sky l'année dernière, il est temps que cela change. La nouvelle conception pourrait être afficher des widgets et donc plus de données visibles à la fois. Taper sur un emplacement étendrait la vue animée plein écran actuelle.



Mieux, les informations précises comme les précipitations à venir (en test actuellement) permettraient à Apple de conserver les clients sur son app.

Maison

Les enceintes HomePod et HomePod mini sont des piliers importants de la stratégie HomeKit d'Apple, et l'application Maison devrait en tenir compte. Un nouvel onglet HomePod pourrait vous permettre d'accéder aux paramètres de tous vos HomePod en un seul endroit. On y trouverait les lectures en cours, les alarmes réglées, etc.



Le designer a également pensé à une page d'historique, permettant de voir les requêtes effectuées via Siri.

MagSafe

Les animations qui apparaissent lorsque vous connectez un accessoire MagSafe à l'arrière de votre iPhone 12 sont vraiment sympas, mais elles peuvent devenir gênantes à la longue. Une nouvelle option pourrait vous permettre de les réinitialiser si elles cessent d'apparaître ou de les désactiver complètement. Vous pouvez même voir tous les détails d'un accessoire connecté comme la couleur, la date de sortie, etc.

Publicité

Conclusion sur iOS 15

Voilà un aperçu hypothétique du futur iOS 15. Apple y planche ardemment, et nous avons déjà publié la liste des iPhone et iPad compatibles. Il ne reste plus qu'à attendre la première bêta d'iOS 15 qui sera lancée en juin prochain, aux côtés d'iPadOS 15, de macOS 12 et de watchOS 8.



N'hésitez pas à nous partager vos idées d'amélioration pour iOS 15. Qu'est-ce qui vous manque le plus ?