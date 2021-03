Snap travaille sur des Spectacles avec des capacités de réalité augmentée

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir



Aujourd'hui, on va parler des lunettes Spectacles du groupe Snap, permettant de filmer et de faire des photos. Après le lancement d'une première version plus que mitigée, puis de deux autres versions bien mieux travaillées, on apprend aujourd'hui que l'entreprise travaillerait sur un nouveau modèle intelligent avec des capacités de réalité augmentée.

Publicité

Cette information provient de nos confrères de chez The Information, qui affirment donc que le célèbre réseau social veut aller encore plus loin dans le domaine de l'AR.

Snapchat préparerait une version AR des Spectacles

Après la débâcle de la première version des lunettes Spectacles lancée en 2017, avec seulement 150 000 exemplaires vendus, Snap a corrigé le tir en publiant entre temps deux nouveaux modèles de son accessoire. Bien qu'on ne puisse pas parler d'un réel succès, il semblerait que le réseau social n'abandonne pas son idée de base et travaillerait actuellement sur l'arrivée d'une nouvelle monture.



La grande nouveauté de ces dernières serait la présence de nouvelles expériences en réalité augmentée, misant sur le bon vouloir des nombreux développeurs. Pour faire simple, en plus d'écrans présents, les lunettes embarqueraient également des lentilles Snapchat pour ajouter des filtres permettant d'interagir sur des objets et des personnes réels.



Selon les informations du site web, il y aura deux caméras capables d'enregistrer des vidéos, similaires à la version actuelle. Il faut savoir que Snap tiendra sa conférence annuelle en mai : l'occasion idéale pour la présentation des nouveaux Spectacles.



Source