La configuration des iPhone en Russie affichent une liste d’applications

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1



Quelques semaines après qu'Apple ait autorisé la Russie à promouvoir auprès des utilisateurs d'iPhone des applications suggérées et approuvées par le gouvernement, les russes voient désormais la liste des suggestions lors de la configuration d'un nouvel appareil.



Publicité

Une configuration spécifique de l’iPhone en Russie

Comme l'a noté Khaos Tian sur Twitter, les utilisateurs russes découvrent une section App Store contenant des applications telles que Yandex Browser, Yandex Maps, ICQ, VK et d'autres à la fin du processus de configuration initiale de l'iPhone.

Here is how it looks in the actual setup. pic.twitter.com/QOUwwIGSnx — Khaos Tian (@KhaosT) April 1, 2021





«Conformément aux exigences légales russes, continuez pour voir les applications que vous pouvez télécharger», lit-on dans le texte de la fenêtre contextuelle, qui ressemble à une carte de vue «Aujourd'hui» de l'App Store.



Après avoir suivi les étapes de configuration standard de l'iPhone, telles que la localisation, le temps d’écran, l’analyse, le réglage du mode clair / sombre, l'activation de True Tone et le réglage du zoom d'affichage, les utilisateurs russes sont dirigés vers la liste des applications qu'ils peuvent choisir de télécharger. Le téléchargement des applications est facultatif et non obligatoire, elles ne sont donc pas installées automatiquement.

Publicité

Apple a accepté d'afficher la liste des applications pour se conformer à une loi établie par le ministère russe des Affaires numériques. La loi exige que les logiciels soient préinstallés sur tous les appareils vendus en Russie, y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau et les téléviseurs intelligents.

Apple a déclaré le 16 mars que les suggestions d'applications seraient fournies à partir du 1er avril et qu'en plus des applications répertoriées lors de la configuration, Apple pourrait également ajouter une nouvelle section dans l’App Store dédiée à la promotion des applications russes.



Voilà qui devrait faire jurisprudence et qui ouvrira sans doute la voie à d’autres demandes de ce genre. On imagine que la Chine pourrait vouloir mettre en avant les services locaux de la même manière.