Facebook a compris que Donald Trump passe par la page de sa belle-fille pour s'exprimer

Il y a 6 heures

Julien Russo

Depuis l'incident au Capitole, tous les réseaux sociaux ont définitivement suspendu le 45e Président des États-Unis. Donald ne peut plus du tout s'exprimer sur internet depuis plusieurs mois, sauf à travers les comptes des autres membre de la famille Trump. Facebook vient de sanctionner Lara Trump, la belle fille de l'ancien Président. Selon le groupe de Mark Zuckerberg, des messages postés ne viendraient pas de Lara, mais bien de Donald Trump lui-même !

La solution du contournement est un échec

Donald Trump avait pensé trouver la combine pour continuer à s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais la technique n'aura pas fonctionné très longtemps. Sur Facebook et Instagram, la famille Trump est mise sous haute surveillance, chaque post est analysé pour détecter la moindre infraction au règlement.

Après plusieurs semaines à observer la page Facebook de Lara Trump, le réseau social a remarqué que les publications étaient assez inhabituelles dans la forme des phrases, mais aussi par le message véhiculé. Pour faire simple, les posts qui étaient mis en ligne ne ressemblaient pas du tout au style de Lara Trump.



Comprenant la supercherie, Facebook a envoyé un avertissement vers la belle-fille de l'ancien Président.

Voici ce que dit ce message :

Bonjour,



Nous vous informons que nous avons supprimé le contenu de la page Facebook de Lara Trump dans laquelle le président Trump parlait. Conformément au blocage que nous avons placé sur les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump, le contenu supplémentaire publié dans la voix de Donald Trump sera supprimé et entraînera des limitations supplémentaires sur les comptes.



Merci, Katelyn

Si cette ingénieuse idée de Donald Trump peut faire sourire, la sanction n'a pas du tout fait rire Lara Trump qui s'est plaint sur Instagram avec des captures d'écran à l'appui.

TechCrunch a pris contact avec Facebook pour vérifier l'authenticité de l'information et le réseau social a confirmé que les captures d'écran venaient bien d'un mail qui avait été envoyé depuis ses bureaux.



En attendant de lancer son propre réseau social, Donald Trump va devoir attendre encore un peu avant de pouvoir communiquer avec ses partisans qui sont encore très nombreux à le soutenir.

À noter que si l'exclusion de Donald Trump est définitive sur Twitter, elle ne l'est pas encore sur Facebook et Instagram. Le groupe de Mark Zuckerberg attend la décision finale de l'Oversight Board, il s'agit d'un comité constitué de personnes indépendantes qui prennent une décision quand la direction de Facebook et les employés n'arrivent pas à en prendre une.

