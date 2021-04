Sorties jeux : Pureya, DuelSummoners, Dead Mans Phone, Blixi

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Pureya, DuelSummoners, Dead Mans Phone et Blixi.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

WizQuest (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 254 Mo, iOS 10.0, Dobsoft Studios) Entrez dans le monde magique de WizQuest ! Mélangez de puissantes écoles de magie pour créer des sorts dévastateurs et vaincre le sorcier noir maléfique ! Choisissez parmi un large éventail de puissantes capacités, affrontez des boss difficiles, préparez des potions uniques et collectez un butin épique pour vous préparer et approfondir votre aventure.... Publicité Télécharger le jeu gratuit WizQuest





Toy Warfare (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.4, 355 Mo, iOS 12.0, PlaySide) Prenez le genre de simulation de combat automatique et ajoutez une touche de ridicule en ajoutant des dizaines de jouets mignons et vicieux à la mêlée! Créez votre armée de jouets avec des figurines d'action, des voitures télécommandées, des ours en peluche et bien d'autres avant de les envoyer au combat pour gagner l'or et la gloire dans Toy Warfare! Publicité Chaque jouet se bat différemment et aucune bataille n'est jamais la même! Construisez et améliorez votre armée à votre façon pour affronter des combats difficiles.





Publicité Télécharger le jeu gratuit Toy Warfare





Resilience 2043 (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.7671, 219 Mo, iOS 11.0, SCALE-1 PORTAL) An 2043 : l'irréversibilité du changement climatique a contraint les humains à se réfugier dans des habitations sous-terraines et sous-marines, désertant la surface de la terre devenue inhabitable. Les robots créés par l'homme sont devenus les seuls occupants de la surface, continuant l'extraction de ressources énergétiques pour leur propre survie au détriment de celle des humains.



Controllez votre drone Rebelion afin de débarrasser le monde de ces robots Sentinelles tout au long de plus de 10 000 niveaux générés procéduralement. Les ressources énergétiques étant rares, vous devrez faire preuve de statégie et de rapidité afin de réussir à vous hisser plus haut que les Sentinelles pour les éliminer, tout en évitant leur rayons absorbant mortel. Publicité Télécharger le jeu gratuit Resilience 2043 Publicité





Puck Sumo (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 32 Mo, iOS 9.0, A To Play Ltd.) Choisissez soigneusement vos angles et vos attaques, et faites sortir vos adversaires du ring ... sans finir par sortir vous-même!



Puck Sumo est un jeu hyper occasionnel - commandes à une touche, gratuit sans publicité ni IAP ... Publicité Télécharger le jeu gratuit Puck Sumo





Nano Legends (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 505 Mo, iOS 12.0, Nimble Neuron Corp.) Bienvenue dans Nano Legends, un jeu interactif 3D Tower-Rush Champion Brawl RTS - comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Publicité Entrez dans la mystique boutique d'antiquités d'Aillai, la grande sorcière. Au cours du dernier millénaire, Aillai a collectionné des tonnes d'antiquités inestimables, aidant à donner vie à ses petits personnages, Nanos. Aidez-les dans leur guerre sans fin les uns contre les autres!



Devenez un Giga divin et participez à des batailles stratégiques rapides et décontractées. Détruisez d'abord les diverses tours de votre ennemi pour gagner - le tout en moins de 3 minutes par match!



Publicité Télécharger le jeu gratuit Nano Legends





DuelSummoners (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.11, 258 Mo, iOS 10.0, Nyou inc.) Vous en avez assez des jeux de match 3 ordinaires ? Vous êtes plus que bienvenu ici.



Duel Summoners est un jeu de puzzle JCJ décontracté et simple mais aussi stratégiquement jouable.



Un gameplay simple apporte à chacun la joie d'invoquer des héros. Le plaisir ne s'arrête pas là. Pour devenir le meilleur invocateur, vous aurez besoin d'une stratégie judicieuse, d'un peu de chance et, enfin, de votre confiance en la victoire.



Encore une fois, ce n'est pas qu'un jeu de correspondance de puzzle. Difficile d'imaginer ce qu'est ce jeu ? Alors, je vous recommande fortement de le jouer. Je vous garantis que vous passerez un moment plutôt agréable. Publicité Télécharger le jeu gratuit DuelSummoners





Dead Mans Phone (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 166 Mo, iOS 9.0, Electric Noir Studios) Jouez le rôle principal dans un drame policier nominé aux BAFTA. Vous êtes un détective de London Yard qui résout des meurtres via le smartphone des victimes.



Imaginez avoir le smartphone d'une victime de meurtre. Trouver des indices dans leurs messages, photos et applications personnels.



- Recherchez des indices dans les messages personnels, les photos et les réseaux sociaux de la victime

- Commandez votre équipe de police sur le terrain et dans le laboratoire

- Mener des interrogatoires * FaceTime * Publicité Télécharger le jeu gratuit Dead Mans Phone





Blixi (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.0, 3 Mo, iOS 13.4, Oliver Papp) Blixi est un jeu de puzzle relaxant avec un beau design et un gameplay innovant et frais. Affrontez les meilleurs classements avec des joueurs du monde entier dans les classements constamment mis à jour. Blixi est un jeu occasionnel idéal, vous pouvez interrompre et continuer votre progression à tout moment.



Pas de limite de temps! Pas de publicité, juste du plaisir avec vos amis. Pouvez-vous battre leurs scores? Publicité Télécharger le jeu gratuit Blixi





Biphasique (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 212 Mo, iOS 10.0, Seasun Games Corporation Limit...) Biphasique est un jeu de puzzle de saut et de plateforme dans lequel les joueurs doivent apprendre à reconstituer les fragments d'eux-mêmes dans un monde rouge et noir brisé.



Le jeu est facile et peut être maîtrisé par n'importe qui. Utilisez le curseur gauche pour vous déplacer horizontalement et appuyez sur l'écran pour sauter et déclencher des mécanismes.... Publicité Télécharger le jeu gratuit Biphasique





Argos Choice (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.2.7, 150 Mo, iOS 10.0, Buff Studio Co.Ltd.) Une histoire interactive qui est déterminée par vos choix ! L'histoire se déroule dans un monde sombre, où les seules touches de couleur sont la corruption et le crime.



La lecture de romans vous ennuie ? Vous en avez assez de tous ces jeux identiques et inutilement bavards ressassant la même histoire, mais vous aimez toujours les jeux d'aventure interactifs, les romans visuels, les jeux à choix multiples ou les univers des films noirs ? Alors essayez le jeu vidéo/roman graphique interactif “Argo's Choice”, un jeu où vos choix sont importants. Une histoire divertissante se dévoile selon les choix des joueurs dans Argo's Choice. Publicité Télécharger le jeu gratuit Argos Choice





Nouveaux jeux payants iOS :

Umbrella Basketball (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.03, 116 Mo, iOS 11.0, Ricardo Fonseca) Umbrella Basketball est un jeu d'adresse d'arcade où vous contrôlez un parapluie qui a besoin de marquer des paniers.



Attention cependant, ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît et sachez que vous échouerez beaucoup.



Jouez à travers 120 niveaux et voyez si vous pouvez atteindre la fin! ... Publicité Télécharger Umbrella Basketball à 1,09 €





Tiny Space Academy (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3.9, 325 Mo, iOS 12.0, Full Orbit Games LLC) Tiny Space Academy est une simulation spatiale 2D dans laquelle vous développez votre propre agence spatiale et explorez le système solaire avec vos propres conceptions de fusée. Vous serez confronté à des défis constants pour amener vos petits astronautes dans l’espace.



Il y a plus de 70 composants de fusée différents à débloquer et à choisir. Vous pouvez jouer à la campagne et équilibrer le coût de chaque fusée ou jouer au bac à sable et simplement vous amuser avec la mécanique de gravité. Le système solaire est à vous!... Publicité Télécharger Tiny Space Academy à 5,49 €





SnaileeYo! (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, 331 Mo, iOS 10.0, BeZenYo!) Entrez dans le monde de SnaileeYo! un univers mignon et merveilleux où vous glissez, volez, tombez (beaucoup), devenez vraiment énorme (avec des pouvoirs de feuilles surprises), et bien plus encore!



Incarnez SnaileeYo! - le gastéropode le plus mignon - et naviguez dans différents mondes, fuyant les ennemis (les déviant avec des boules de feu ou les trompant avec des pouvoirs leurres), traversant des ponts, des blocs, des îles et grignotant des feuilles pendant que vous courez vers l'arrivée ligne avant la fin du temps imparti.



"Un jeu de plateforme avec un escargot ... Mais les escargots ne peuvent pas sauter!" vous dites? C'est exactement ça, ce qui fait de SnaileeYo! une aventure beaucoup plus stimulante, unique et amusante. Au lieu de sauter, vous devrez développer vos compétences et votre maîtrise en déplaçant SnaileeYo! Trouvez des pouvoirs spéciaux de feuille pour grandir, voler, lancer des boules de feu, porter une armure et poser des leurres à traverser de plate-forme en plate-forme. Publicité Télécharger SnaileeYo! à 1,09 €





pureya (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 160 Mo, iOS 7.0, Alvaro Mahillo Sanchez-Mateos) Les jeux d'arcade simples sont parfaitement adaptés aux smartphones, mais ils deviennent vite ennuyeux. Pas de problème avec Pureya, vous pouvez jouer à un jeu d'arcade différent toutes les 10 secondes ! Profitez d'une collection de mini-jeux d'arcade de haute qualité lors de vos déplacements sans connexion Wi-Fi requise.



Pureya est une collection de mini-jeux d'arcade qui changent de manière aléatoire toutes les 10 secondes : des heures de plaisir sans fin, rapidement et simplement. Parfait pour jouer en déplacement ! Publicité Télécharger pureya à 4,49 €





Ponpu (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v0.2, 951 Mo, iOS 11.0, Purple Tree Studio) Inspiré par le gameplay classique de Bomberman, Ponpu prend le concept dans une nouvelle direction, en ajoutant de nouveaux mécanismes et fonctionnalités tout en l'empaquetant dans des graphismes super-lisses et dessinés à la main.



Jouez à travers la campagne solo épique où vous affronterez certains des combats de boss les plus cool que vous ayez jamais vus, dans une course pour vaincre le tout-puissant Duck-God et l'empêcher de réinitialiser l'univers... Publicité Télécharger Ponpu à 5,49 €





Book Of Myths (Jeu, Casse-tête / Mots, iPhone / iPad, v1.3, 566 Mo, iOS 12.0, berkay ferah) Book of Myths est un court jeu d'art où vous trouverez des créatures mystiques en résolvant des énigmes.



Dans chaque niveau, vous chercherez une créature cachée. Certains de leurs noms vous sont peut-être déjà familiers, mais n'oubliez pas de vérifier également l'indication au début de chaque niveau. Les indices vous permettront de résoudre le puzzle et vous mèneront là où la créature se cache.



Pour résoudre des énigmes, vous devez jouer avec les mots sur votre écran. Essayez de les déplacer, de les diviser ou de les presser pour créer quelque chose de nouveau. Publicité Télécharger Book Of Myths à 2,29 €





BlitzKeep Unleashed (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 973 Mo, iOS 9.0, Flint Games LLC) BlitzKeep Unleashed, la suite de BlitzKeep, où le billard rencontre un RPG roguelite! Ou peut-être où le flipper rencontre un RPG ? Quelque chose comme ça !



Pointez votre héros là où vous voulez qu'il attaque, et il n'arrêtera pas de bouger jusqu'à ce qu'il ait atteint une zone de sécurité ou qu'il soit mort... Prenez du matériel pour augmenter votre puissance et tuez d'abord les ennemis faibles afin que vous puissiez monter suffisamment de niveau pour tuer les plus forts. Finalement, vous pourriez même devenir assez fort pour tuer un énorme boss! Ne soyez pas découragé par les décès fréquents - il ne faut que quelques instants pour réessayer! Publicité Télécharger BlitzKeep Unleashed à 5,49 €