TSMC compte dépenser 100 milliards dans la fabrication de puces en 3 ans

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir



TSMC a bien compris qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Dans le cadre de cette pandémie mondiale qui a créé une pénurie de composants électroniques sans précédent, le fabricant de puces prévoir une sorte de plan de relance de 100 milliards de dollars pour éviter une autre pénurie dans les années à venir.

Publicité

100 milliards de dollars

Depuis maintenant plusieurs mois consécutifs, la pénurie de puces électroniques sévit à travers le monde à une échelle assez inquiétante. Plusieurs secteurs comme celui des ordinateurs, des smartphones, des consoles, des cartes graphiques ou encore de l'automobile subissent des pertes économiques par manque de matériel pour alimenter la production.



Les fabricants de ces fameuses puces sont bien évidemment au courant de la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent actuellement et c'est pour cela que certains souhaitent redonner un coup de boost dans le domaine pour les années à venir. TSMC, l'un des plus gros fabricants du secteur et partenaire d'Apple, vient d'annoncer pas plus tard qu'aujourd'hui la mise en place d'un plan de relance de 100 milliards de dollars. Lors des trois prochaines années, cette somme colossale sera petit à petit utilisée pour augmenter drastiquement la fabrication de puces. Pour rappel, TSMC produit des puces pour Apple mais aussi d'autres poids lourds comme Nvidia, Qualcomm...

TSMC rappel justement dans son communiqué l'importance de ne plus subir une autre pénurie dans les années à venir :

Publicité

Nous entrons dans une période de croissance plus forte, car les mégatendances pluriannuelles de la 5G et du calcul haute performance devraient alimenter une forte demande pour nos technologies de semi-conducteurs au cours des prochaines années.

TSMC en profite également pour rappeler que malgré une production au maximum de ses capacités sur les 12 derniers mois, cela ne suffit toujours pas à combler tous les secteurs dans le besoin. Une phrase lourde de sens qui prouve à quel point ce secteur est plus qu'important dans les mois et années à venir et c'est justement pour cela que le géant taïwanais embauche des milliers d'employés chaque année et accélère au maximum sa construction de nouvelles usines. Une course contre la montre avec une ampleur jamais connue auparavant dans le monde de la tech.



Source