Certains développeurs n'arrivent pas à télécharger la bêta 6 d'iOS et d'iPadOS 14.5

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



Depuis quelques heures, des développeurs Apple signalent sur les réseaux sociaux des difficultés à télécharger la 6e bêta d'iOS et d'iPadOS 14.5 sur le site web developer.apple.com ! Ce qui est délicat, c'est que cette impossibilité de télécharger la dernière bêta risque d'empêcher des remontées de bug avant la sortie officielle d'iOS 14.5.

Publicité

La seule solution ? Installer directement le bêta depuis l'appareil !

"Bad Profile", voici le message d'erreur qu'aperçoivent les développeurs Apple du monde entier qui se rendent sur le site d'Apple pour télécharger la bêta 6 d'iOS/iPadOS 14.5 !

Comme nous explique 9to5mac qui relaie l'information, le blocage surgit quand on essaie d'installer la nouvelle bêta à partir du site web, le message indique que le profil est corrompu et ne peut pas être lu.



Heureusement, les remontées effectuées sur les réseaux sociaux ne mentionnent que des difficultés pour iOS et iPadOS, les bêta 6 de watchOS, macOS et tvOS se téléchargent normalement !

La seule solution pour l'instant, c'est de passer par la mise à jour OTA, c'est-à-dire de télécharger la bêta 6 directement depuis les réglages de son iPhone ou de son iPad. Là, le profil ne bloque pas et le téléchargement commence très rapidement une fois demandé.

Espérons que cela ne prolonge pas la durée de la bêta !



La 6e bêta d'iOS 14.5 ajoute deux nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans la version publique. Vous retrouvez deux nouvelles voix pour Siri (dans la version anglaise) ainsi qu'une fonction d'étalonnage pour la batterie des iPhone.