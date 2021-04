Spotify : "Car Thing" en image et des podcasts payants

Medhi Naitmazi

Depuis 2019, nous savons que Spotify travaille sur accessoire nommé «Car Thing», un assistant de musique et de podcast à commande vocale. Après que Spotify ait annoncé Car Thing, peu de choses ont été dites à ce sujet, mais il semble que la société se prépare à un lancement. De plus, les choses vont bientôt changer pour la partie Podcasts.



Car Thing de Spotify

En début d’année, Car Thing est apparu dans les dépôts de la FCC. Désormais, c’est directement dans le code de l’application que Steve Moser a trouvé plusieurs photos de Car Thing.



La première version de Car Thing de Spotify avait un petit écran circulaire avec plusieurs commandes disponibles sur un panneau latéral, mais la nouvelle version dispose d'un écran rectangulaire beaucoup plus grand, plus proche dans la conception d'un smartphone, avec un grand bouton de commande, ainsi qu’un autre plus petit.

Nous ne savons pas quels sont les rôles exacts de ces boutons mais le dossier FCC de Spotify décrit Car Thing comme un «accessoire à commande vocale pour téléphone / application Spotify avec affichage et boutons de soutien». Il est compatible Bluetooth et capable de communiquer avec les systèmes embarqués. Il est alimenté par une prise 12V.



Des photos de divers supports sont également incluses dans l'application Spotify, indiquant que Car Thing pourra être attaché à un tableau de bord ou monté sur une grille d’aération. Il y a même des indications sur le guidage, peut-être par le biais du partenariat Waze / Spotify.

Lorsque Car Thing a été annoncé, Spotify a déclaré qu'il s'agissait d'un appareil de test développé pour aider l'entreprise à mieux comprendre comment les gens écoutaient de la musique et des podcasts, et qu'il n'était pas prévu de mettre l'appareil à la disposition des consommateurs. Spotify a cependant continué à travailler sur cet appareil au cours des deux dernières années et a considérablement modifié sa conception, ce qui suggère qu'il pourrait éventuellement être commercialisé.

Les Podcasts par abonnement ?

Le code de Spotify évoque également des abonnements payants pour les podcasts alors que la société se prépare à lancer son outil de création de podcast Anchor. Les podcasts payants de Spotify permettront aux créateurs d'Anchor d’être rémunérés en fonction du nombre d’abonnés.



Enfin, il y a une autre fonctionnalité inédite pour les podcasts qui mérite d'être mentionnée : les commentaires.

Les utilisateurs de Spotify pourront bientôt commenter les épisodes de podcast et les créateurs pourront y répondre.

Télécharger l'app gratuite Spotify