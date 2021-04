Les données de 553 millions d'utilisateurs Facebook piratées

Une nouvelle affaire vient de faire surface pas plus tard que ce week-end et elle concerne Facebook. D'après ce qui est rapporté, des centaines de millions d'utilisateurs Facebook se seraient fait voler leurs données personnelles.

La fin d'année dernière mais surtout le début d'année 2021 sont très compliqués pour le groupe Facebook. Après plusieurs affaires dont celle autour d'iOS 14.05 et la demande de suivi publicitaire mais aussi l'obligation pour les utilisateurs WhatsApp de partager leurs données avec leur compte Facebook, voici un nouveau scandale qui risque de faire polémique.



Pas plus tard que ce week-end, Business Insider a révélé que les données personnelles de 553 millions d'utilisateurs viennent d'être volées et mises en vente sur le dark web. Parmi ces données, on note les noms de famille, adresses, numéros de téléphone...



Plus de 106 pays seraient touchés dont 32 millions aux États-Unis, 11 millions au Royaume-Uni, 6 millions en Inde mais également 20 millions en France. Après la révélation de cette énorme fuite de données, Facebook a tenté de réagir à travers un communiqué en expliquant que ce vol de données avait eu lieu en 2019.

L'histoire ne s'arrête pas là, d'après le cyber-chercheur Dace Walker, le PDG de Facebook en personne, Mark Zuckerberg serait également impacté par ce vol de données. Alon Gal, directeur technique de la société de renseignement sur la cybercriminalité chez Hudson Rock a qualifié ce vol de "grave abus de confiance" et déclaré que Facebook devrait rendre des comptes sur cette situation.



In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm