Installer une app sans passer par l'App Store est impensable selon Tim Cook

Hier à 19:04 (Màj hier à 19:07)

Alexandre Godard

Tim Cook profite de ce mois d'avril 2021 pour rappeler les bienfaits de l'App Store, pas mal critiqué ces derniers temps. Sans dire que celui-ci est parfait, il juge son apport indéniable et sécurisant pour les clients Apple.

Tim Cook défend son App Store

Toujours dans l'interview concoctée par Kara Swisher et retranscrite dans le New York Times, Tim Cook a livré son sentiment sur l'App Store qui est sous le feu des projecteurs ces derniers mois. Si plusieurs pays sur la planète, plusieurs états en Amérique ainsi que des sociétés comme Epic Games s'offusquent du fonctionnement et des taxes appliquées par Apple sur son magasin d'applications, le PDG d'Apple a bien évidemment défendu celui-ci.



À la question "Seriez-vous pour l'installation d'apps en dehors de l'App Store dans l'écosystème iOS ?", Cook a commencé sa réponse par un simple mais ferme "NON". Vous vous en doutez, il en a profité pour énumérer les bienfaits de ce store mais aussi le côté sécurité qu'il apporte.

Pour lui, l'App Store apporte de la sécurité mais aussi de la confidentialité pour ses clients. Il estime que le fait de télécharger une application n'importe où peut vous mettre en "danger" car personne n'a vérifié avant vous d'où elle provient et qui la dirige. De plus, malgré tout ce que l'on entend sur la fameuse taxe de 30% ou 15% pour les développeurs, l'App Store a permis de donner des outils de développement ainsi qu'un lieu sécurisant et gratifiant pour les devs. Selon ses dires, placer votre application sur l'App Store vous donne directement accès à une base de potentiels clients très importants.



Comme chaque projet créé, il reconnaît en toute logique que l'App Store n'est pas parfait mais qu'il apporte largement plus de points positifs que négatifs. Pour compléter ses propos, il explique qu'Apple reçoit plus de 100 000 demandes de nouvelles apps chaque semaine mais que presque la moitié sont refusées, preuve selon le PDG d'Apple que sans vérifications, la sécurité serait très compromise.