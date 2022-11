Accident à l'Apple Store de Boston : Tim Cook rend visite aux victimes à l'hôpital

Il y a tout juste 6 jours, on apprenait qu'une voiture avait heurté la vitrine de l'Apple Store de Boston. Dès la connaissance de cet incident qui a causé la mort d'une personne et blessé plusieurs clients, la direction d'Apple avait exprimé sa profonde tristesse face à ce tragique accident. Aujourd'hui, un média local nous révèle que Tim Cook a rendu visite aux victimes qui ont été hospitalisées.

Le média Yahoo News révèle dans un article récemment mis en ligne que Tim Cook et la responsable de la vente au détail et du personnel de la société, Deirdre O'Brien, sont allés rendre visite aux victimes de l'accident de l'Apple Store de Boston à l'hôpital South Shore. L'établissement hospitalier a publié une déclaration publique exprimant sa gratitude envers Tim Cook et Deirdre O'Brien qui ont pu rendre visite aux patients blessés pour leur apporter du soutien et du courage dans ce moment très difficile :

Nous sommes reconnaissants que Tim Cook et Deirdre O'Brien d'Apple aient pu venir à l'hôpital South Shore vendredi pour rendre visite à certains des patients qui ont été blessés lors de la tragédie de l'Apple Store de la semaine dernière à Hingham.



Nous sommes également très reconnaissants des merveilleux soins que toute notre équipe a fournis à ces patients, de notre EMS sur les lieux de l'accident à la salle d'urgence, en passant par les équipes de traumatologie et de soins intensifs et tous les médecins, infirmières et collègues qui ont fourni des soins et un soutien à l'hôpital et à la maison avec notre équipe VNA.



La véritable attention et la gentillesse dont ont fait preuve Tim et son équipe lors de cette visite ont tant fait pour remonter le moral des patients et de nos collègues.