L'app "Passer à Android" est disponible sur l'App Store

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Il y a plus d'un an, Apple a lancé une application Android qui facilitait le passage d'un smartphone sous l'OS de Google vers un iPhone. L'idée a rapidement conquis la firme de Mountain View qui a eu l'idée de proposer le même procédé, mais cette fois-ci en sens inverse. Après une longue attente, l'application "Passer à Android" est enfin disponible pour ceux qui veulent quitter l'iPhone.

Passer à Android est arrivé

Bonne nouvelle pour les propriétaires d'iPhone qui souhaitent abandonner leur smartphone pommé pour se rapprocher d'un terminal sous Android. Google vient de lancer une application sur l'App Store qui a pour objectif de simplifier la transition d'iOS à Android, avec "Passer à Android", vous allez gagner de précieuses minutes grâce à un processus automatique qui va récupérer vos données les plus importantes pour les envoyer vers votre nouveau smartphone.



Google l'assure, ce transfert de données se réalise avec une sécurité optimale et c'est à vous de sélectionner les données que vous souhaitez exporter. Vous aurez plusieurs choix comme :

Les contacts

Les événements de Calendrier

Les photos

Les vidéos

Évidemment, les applications ne pourront pas être transférées avec les données à l'intérieur, ce sera à vous de réinstaller toutes les apps dont vous avez besoin. "Passer à Android" ne gère vraiment que vos données personnelles.

En ce qui concerne les iMessage et les SMS, ils ne seront pas transférables, le premier est crypté et le second est tout simplement inaccessible, Google a fait face à un refus systématique de la part d'Apple.

Autre bonne nouvelle, "Passer à Android" est aussi capable de superviser le transfert de vos photos et vidéos hébergées sur iCloud vers Google Photos, la firme de Mountain View a probablement eu un passe-droit très rare attribué par Apple.



Au-delà du transfert des données sans câble, l'application de Google vous donne également des conseils pour désactiver iMessage avant la réinitialisation de votre iPhone.

Ce détail est un problème fréquent lorsqu'un utilisateur iOS déménage vers Android, s'il n'y a pas de désactivation manuelle d'iMessage, les destinataires qui communiquaient avec vous enverront toujours des iMessage (leur iPhone ne va pas détecter qu'il faut basculer vers les SMS comme vous êtes désormais sous Android).



L'application "Passer à Android" est une réplique à Migrer vers iOS qui est disponible sur le Play Store. Cela reste toutefois une réponse "insuffisante", car l'application d'Apple gère bien plus de données, elle est capable de transférer les contacts, les historiques de messages, les photos et vidéos, les signets du navigateur internet, les comptes de messagerie et les événements dans le calendrier.













Télécharger l'app gratuite Passer à Android