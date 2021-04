Tim Cook a beaucoup de respect pour Elon Musk

Des rumeurs sur un véhicule électrique Apple circulent depuis 2015. À l'époque, il semblait qu'Apple avait foncée la tête la première dans la conception de composants de voiture en vue de lancer un véhicule de consommation autonome sous le nom de code "Project Titan". Cependant, après quelques années, il a été signalé que le projet avait été réduit et Apple se concentrait uniquement sur la technologie de conduite autonome. Mais tout récemment, des rumeurs ont refait surface en expliquant qu'Apple développait à nouveau activement une véritable voiture, avec même une date potentielle de commercialisation en 2025 .

Vous savez que je n’ai jamais parlé à Elon, même si j’ai beaucoup d’admiration et de respect pour l’entreprise qu’il a bâtie. Je pense que Tesla a fait un travail incroyable non seulement en prenant la tête, mais en gardant la tête pendant une si longue période de temps dans le domain des véhicules électriques. Je les apprécie donc beaucoup.

À la fin de l'année dernière, Elon Musk a tweeté qu'il avait essayé de vendre Tesla à Apple il y a de nombreuses années et que Cook ne voulait même pas le rencontrer. Swisher a pressé Cook sur le sujet, voici ce qu'il a dit :

Dans une nouvelle interview avec Kara Swisher sur le podcast Sway , le PDG d'Apple, Tim Cook, a abordé le procès à venir contre Epic Games, la controverse sur les politiques de transparence du suivi des applications d'iOS 14.5, et plus encore.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.