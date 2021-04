Apple News+ : jusqu'à 19 millions d'abonnés et 2,2 milliards de revenu en 2023

Julien Russo

Encore indisponible en France, le service de presse en ligne Apple News+ rencontre un joli succès dans les pays où il est accessible. Apple propose des centaines de magazines et les journaux les plus populaires avec un abonnement inférieur à 10 dollars par mois ou directement inclus dans une offre Apple One.

Un analyste semble très optimiste

Forbes, National Review, Marie Claire, Time, Elle, Los Angeles Times, The Wall Street Journal, People, RollingStone, National Geographic... Ils sont tous disponibles sur Apple News+ et renouvellent leurs nouvelles publications au même rythme que le format papier !

Voici ce qui fait l'atout et la force d'Apple News+ qui propose l'accès à un grand nombre de magazines et journaux à un prix ultra attractif sur iPhone, iPad et Mac.

Aujourd'hui, Apple News+ n'est pas le service le plus populaire d'Apple, mais il arrive tout de même à générer un joli revenu qui n'est pas négligeable.



La banque d'investissement Cowen voit un grand avenir tout tracé pour Apple News+, selon l'analyste Krish Sankar, le service d'Apple pourrait atteindre jusqu'à 2,2 milliards de dollars de revenus par an en 2023.

Nous pensons que l'application News d'Apple et le service d'abonnement payant News+ (plate-forme News) sont bien placés pour non seulement bénéficier d'ajouts d'abonnés supplémentaires, mais aussi pour accélérer la croissance des revenus publicitaires

Comme Apple ne mentionne aucun chiffre précis sur son nombre d'abonnés sur ses services, l'analyste y a été à la déduction à partir des statistiques qu'il possède.

Selon lui, en 2020, Apple comptait environ 11 millions d'abonnés payants qui ont généré environ 550 millions de dollars. Des chiffres bien loin des autres services qui sont plus populaires, mais aussi avec une accessibilité plus large en ce qui concerne la disponibilité !



En plus d'être un formidable service pour découvrir des magazines et journaux, Apple News+ est aussi une chance pour l'industrie de la presse. Dans un contexte où la pandémie sévit partout aux États-Unis, les ventes de journaux et magazines en format papier se sont écroulées, les gens restent chez eux en télétravail et beaucoup de points presse sont fermés en fonction des règles sanitaires selon les États.

Les services de presse en ligne comme Apple News permettent de conserver un lien avec ses journaux et magazines préférés tout en restant chez soi en sécurité, au chaud sur son canapé.