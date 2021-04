Bloodstained: Ritual of the Night lance un nouveau DLC gratuit

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir



En octobre de l'année dernière, nous apprenions avec impatience que le studio NetEase travaillait sur un portage de son jeu Bloodstained: Ritual of the Night (v4.0, 2,1 Go, iOS 11.0) sur nos mobiles. Après un lancement réussi sur les diverses consoles, qui fait suite à une campagne Kickstarter terminée avec brio, le jeu a finalement vu le jour sur l'App Store et le Play Store en décembre 2020.



Aujourd'hui, les développeurs publient une nouvelle mise à jour fort intéressante, puisqu'elle apporte un nouveau DLC gratuit comprenant un pack de personnages Zangetsu. Voici la bande-annonce :

Publicité

Bloodstained: Ritual of the Night lance un pack de personnages Zangetsu

Aujourd'hui, une nouvelle mise à jour pour Bloodstained: Ritual of the Night a été mise en ligne qui permet aux joueurs de découvrir un contenu téléchargeable gratuit pour les personnages. En effet, il est possible de découvrir le DLC Zangetsu disponible une fois que vous avez terminé le jeu une première fois.



Il faut savoir que ces personnages n'utilisent pas de fragments, ce qui changera votre façon de jouer. Outre cette belle nouveauté, la mise à jour ajoute également des optimisations de performances, un nouveau paramètre de d-pad et d'autres correctifs.

Télécharger Bloodstained:RotN à 10,99 €