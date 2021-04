La production de la puce A15 des iPhone 13 va débuter fin mai

Avec les iPhone 13, Apple proposera la puce A15, il s'agira d'une nouvelle avancée technologique qui apportera une meilleure efficacité pour les jeux, mais aussi pour toutes les autres applications iOS qui deviennent de plus en plus gourmandes en performance. Cette puce dernière génération va avoir besoin d'être produite en très grande quantité, pour prendre de l'avance, Apple a déjà tout prévu.

La puce A15 entre en production de masse dès la fin mai

Avant l'annonce et la commercialisation d'un nouvel iPhone, Apple créer un calendrier où tout est minutieusement organisé pour que les délais habituels soient respectés. Avec l'iPhone 13, il n'y aura apparemment aucun retard, Apple gère maintenant à la perfection la crise sanitaire et tous les blocages qu'elle provoque. Toute cette planification implique de l'anticipation afin que tout soit prêt à temps pour l'assemblage dans les usines Foxconn.

En 2021, la production de masse de la nouvelle puce A15 devrait commencer plus tôt que d'habitude selon les informations de DigiTimes, Apple aurait prévu de donner le coup d'envoi dès la fin du mois de mai, soit plusieurs mois avant l'annonce des iPhone 13.



Normalement, Apple arrive à ce stade du calendrier vers la mi-juin, cela montre que l'entreprise essaie d'avoir de l'avance pour éviter d'être prise au dépourvu à la dernière minute !

La puce A15 sera gravée en 5nm, cette gravure existe déjà avec la puce A14 qu'on retrouve dans la gamme iPad Air 2020 et avec les iPhone 12.

Pour rappel, Apple a fait le choix du 5nm pour plusieurs raisons, cela permet une meilleure gestion de l'énergie, la puce consommera 30% de moins que la gravure précédente, mais aussi une performance plus élevée, on parle d'une hausse de 15%.

L'objectif d'ici quelques années sera de passer au 3nm, ce qui permettra de réduire encore plus la consommation et augmentera les performances, mais on n'y est pas encore...