Une enceinte tableau Sonos à venir chez Ikea

Il y a 2 heures

Alban Martin

Après des enceintes de qualité en partenariat avec Sonos en 2019, les Symfonisk, Ikea a commencé à communiquer autour du partenariat pour de futurs produits.



Le géant du meuble en kit a publié une story Instagram qui mentionne directement la ligne «Symfonisk» et affiche le logo Sonos à la fin, il ne fait donc aucun doute que du nouveau matériel arrive bientôt. Deux nouveaux documents viennent également de paraître à la Federal Communications Commission, prouvant cette théorie.

IKEA s'associe encore à Sonos

D'après le dépôt d'homologation, le premier nouveau produit est une version revisitée de la lampe de table Symfonisk. Il s'agit d'une version améliorée, mais qui resterait sur le même prix (155€) et avec toujours le coeur d'un Sonos Play: 1 pour la partie musicale.



Mais la surprise vient surtout du second produit. Il ne s'agit pas de l'enceinte de bibliothèque Symfonisk à 99€ - la passerelle la plus abordable vers la plate-forme Sonos - mais plutôt d'une œuvre d'art mural avec un haut-parleur intégré.



Des entreprises comme Soundwall ont déjà produit des haut-parleurs d'art, mais il est raisonnable de supposer qu'Ikea ​​et Sonos visent un prix nettement inférieur à ces produits coûteux.

La lampe IKEA / Sonos

Pour le moment, il est difficile de savoir si l’ensemble est un unique produit ou bien si le haut-parleur pourra être déplacé vers un autre tableau.



Jusqu'à présent, tous les produits Symfonisk ont ​​été conçus avec un double objectif. La lampe combine un haut-parleur et une source lumineuse; le haut-parleur d'étagère peut littéralement être utilisé comme étagère lorsqu'il est monté sur un mur. Et ils sont également destinés à se fondre dans la décoration intérieure. Sous cet angle, combiner des tableaux / posters et un haut-parleur de musique semble être logique pour la série Symfonisk.



Cela pourrait être d'ailleurs un très bon ajout à un configuration Home Cinema avec une barre de son Arc ou Beam de Sonos.



En attendant de connaitre les détails, dont le prix et la date de sortie, rappelons que la Sonos Roam sort ce mois-ci pour ceux qui veulent une enceinte d'extérieur à prix canon.