La Google I/O revient du 18 au 20 mai 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Après l'annonce de la WWDC 21 par Apple, Google fait son grand retour cette année auprès des développeurs avec la Google I/O 2021 qui se déroulera du 18 au 20 mai prochain. L'an passé, la conférence avait été tout simplement annulée à cause de la pandémie.

Une Google I/O virtuelle

Après l'échec de l'an passé, Google a annoncé aujourd'hui que son évènement I/O 2021 sera virtuel et gratuit. La conférence des développeurs est le plus grand événement de l’année de la société et se déroulera donc du 18 au 20 mai. Elle a généralement lieu à l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View, juste en face du siège social de Googleplex.

Rejoignez-nous en direct pour le tout premier I/O virtuel pour assister à des discussions approfondies et stimulantes, bénéficier d’un apprentissage concret aux côtés d’experts Google et jeter un premier coup d’œil sur les derniers produits Google pour les développeurs.

La Google I/O 2021 proposera évidemment des keynotes destinés aux clients et aux développeurs, comme chez Apple, axés sur l'actualité de l'entreprise et des produits. Ensuite, il y aura des sessions autour des annonces de produits et des ateliers techniques pour adopter de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci seront programmées tout au long de l'événement de trois jours et disponibles sur demande. Le calendrier complet sera disponible à la fin avril.



Les utilisateurs pourront s'inscrire à des ateliers dirigés par un ingénieur et qui se déroulera sous forme de questions-réponses, tandis que les sessions Ask Me Anything (AMA) seront une opportunité de poser des questions aux experts en produits Google. Les Meetups - forums informels, ouverts et facilités hébergés par Google - nécessiteront également une inscription et une réservation. Il y aura également des bacs à sable interactifs sont disponibles dans I/O Adventure, permettant aux développeurs d'essayer les nouveaux produits et fonctionnalités de Google via une expérience pratique, ainsi que des Codelabs, des expériences d'apprentissage autoguidées en permanence qui vous aident à adopter la technologie Google.



Vous pouvez déjà vous inscrire à l'événement gratuit en passant par le site de Google. En vous inscrivant, l'application vous recommandera les sessions qui pourraient vous intéresser.