Un trailer pour la série The Mosquito Coast avec Justin Theroux

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Le service Apple TV+ est en pleine bourre. Les annonces se multiplient, que ce soit du côté des contrats ou des sorties, chaque jour apporte son lot de nouveautés.



Cette fois, on reparle de la série The Mosquito Coast avec Justin Theroux.

The Mosquito Coast en vidéo

Apple avait dévoilé un teaser de "The Mosquito Coast" le mois dernier, voilà le trailer vidéo. Il s'agit d'une série télévisée mettant en vedette Justin Theroux qui arrive sur Apple TV+ le vendredi 30 avril. On retrouve également au casting Melissa George (30 Days of Night), Logan Polish (The Astronaut Farmer) et Gabriel Bateman (Child’s Play).



Voici la bande-annonce :



Adaptée du roman du même nom, "The Mosquito Coast" suit un inventeur radical qui déracine sa famille et déménage au Mexique pour échapper au gouvernement américain. À chaque tournant de leur aventure, ils sont confrontés à des menaces croissantes et à des choix moraux de plus en plus intenses après lesquels il est impossible de revenir en arrière.



La série a été écrite et créée par Neil Cross (Luther), qui servira également de producteur aux côtés de Rupert Wyatt. Ce dernier dirigera notamment les deux premiers épisodes, tandis que Fremantle est à la réalisation pour Apple TV+.



La série est basée sur le livre du même nom écrit par Paul Theroux qui fête cette année son 40e anniversaire. The Mosquito Coast sera diffusée à partir du 30 avril pour un total de 7 épisodes. Le pitch nous rappelle la série Ozark avec Jason Bateman...