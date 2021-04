Les fabricants d'accessoires peuvent désormais accéder à la puce U1 pour Find My

Guillaume Gabriel

Quelle belle nouvelle pour les fabricants d'accessoires ! Apple a officiellement lancé cette nuit son programme permettant d'accéder au réseau Find My, permettant ainsi à leurs objets de s'intégrer avec l'application.

Il faut dire que comme pour toutes ses créations, la Pomme aura mis du temps à ouvrir les portes à des tiers, mais c'est désormais chose faite ! Mais, ce n'est pas tout, puisque la firme de Cupertino développe une spécification U1 pour les fabricants de chipsets.

Apple permet aux fabricants d'accessoires d'accéder au réseau Find My

La nuit semble avoir été agité du côté d'Apple : outre l'arrivée du programme officiel permettant aux fabricants d'accessoires de profiter du réseau Find My, on apprend également que la Pomme souhaite fournir une spécification U1 qui permettra aux appareils tiers de se servir de cette dernière au travers de l'iPhone 11 et l'iPhone 12.



Selon Apple, les accessoires tiers qui offrent une prise en charge ultra large bande pour la puce U1 seront en mesure d'offrir une « expérience plus précise et sensible à la direction à proximité ». De cette façon, la Pomme veut mettre à égalité ses AirTags et les objets des créateurs d'accessoires.



Apple précise que sa spécification U1 sera disponible pour les fabricants d'appareils « plus tard ce printemps ».