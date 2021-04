Lenovo Legion Phone Duel 2 : un téléphone gamers avec 720 Hz en tactile

Malgré un marché de niche qui peine à décoller, les fabricants de téléphones n'ont pas abandonné les modèles spécialement conçu pour les gamers. Fort de l'avènement des services Cloud, tels que Xbox Game Pass et Google Stadia, ASUS et Nubia ont lancé des appareils puissants conçus pour les joueurs en déplacement. Maintenant, Lenovo revient dans l'arène avec la nouvelle version de son premier téléphone de jeu de l'année dernière. Le nouveau Legion Phone Duel 2 conserve l'accent original sur l'utilisation principale en mode paysage, mais double les commandes en ajoutant un total de huit touches virtuelles pour le rapprocher de la sensation d'une manette de jeu.

Un téléphone-manette de jeux chez Lenovo

Ses octa-déclencheurs comprennent quatre touches d'éaule à ultrasons, deux à l'arrière et deux points de contact sur l'écran. Ceux-ci sont associés à une fréquence d'échantillonnage tactile de 720 Hz (plus du double de la réactivité et de la précision offertes par le ASUS ROG Phone 5 et le Nubia Red Magic 6). Lenovo affirme que la configuration est conçue pour correspondre à la prise naturelle d'un joueur lorsqu'elle est maintenue horizontalement, vous permettant d'effectuer plus d'actions lorsque la vitesse compte. A titre de comparaison, un iPhone 12 affiche un taux d'échantillonnage tactile de 120 Hz.



Bien sûr, aucun de ces contrôles n'aurait d'importance si le Legion Phone Duel 2 n'avait pas les spécifications pour les sublimer. L'appareil de Lenovo est le dernier en date à s'équiper du CPU Qualcomm Snapdragon 888. Il conserve également le taux de rafraîchissement de l'écran de 144 Hz du modèle d'origine, qui correspond à l'ASUS ROG 5, mais est en deçà du dernier 165 Hz de Nubia. Tandis que l'écran AMOLED Full HD de 6,92 pouces est juste un peu plus grand que l'ASUS ROG 5 et prend également en charge HDR 10+. Côté son, il affiche des haut-parleurs certifiés Dolby Atmos.

Le Legion 2 dispose d'un système de refroidissement alimenté par deux turbo-ventilateurs lorsque vous jouez pendant de plus longues périodes. Lenovo a également bloqué le processeur du téléphone au milieu, de sorte que vos doigts ne ressentent pas la chaleur en mode paysage. Le nouveau combiné contient également deux batteries qui se combinent pour offrir une puissance de 5500 mAh - 10% de plus que son prédécesseur - avec une charge rapide plus rapide de 90 W et deux ports USB-C.



Pour ce qui est de la dissipation, le smartphone utilise toujours du cuivre et du graphite pour aider le SoC, en plus des deux ventilateurs actifs. Il s'agit d'une sorte de PC miniature qui devrait permettre de jouer sans problème aux derniers opus les plus gourmands.



Pour la partie photo, le plus intéressant concerne la caméra selfie pop-up excentrique sur le côté. Elle a été mise à niveau de 20MP à 44MP et propose la stabilisation électronique et un autofocus. Idéal pour les streamers.



Le smartphone tourne sur Android 11 avec la surcouche Legion OS qui promet un peu plus de contrôle dans les jeux. N'oublions pas l'arrivée du WiFi 6.

Le prix du Lenovo Phone Duel 2

Les prix du nouveau téléphone de Lenovo commencent à 999 € pour le modèle 16 Go / 512 Go avec station de charge incluse, tandis que l'option 12 Go / 256 Go sans accessoire supplémentaire coûte 799 €. C'est moins cher que le ROG Phone 5 de plus de 100 euros, voire même 200 € en version haut de gamme.



Les précommandes seront lancées dans le courant du mois d'avril.