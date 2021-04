68% des utilisateurs d'iPhone se disent prêts à refuser le suivi publicitaire

Il y a 2 heures

Julien Russo

7



Avec iOS 14.5, l'ensemble des utilisateurs d'iPhone éligibles vont pouvoir dire STOP aux nombreuses applications qui opèrent en arrière-plan pour traquer votre activité afin de vous afficher des publicités ciblées. Cette nouveauté a tout de suite frustré Facebook qui a compris qu'une bonne partie des utilisateurs vont refuser de se faire traquer, le réseau social semble avoir vu juste puisque de nombreux possesseurs d'iPhone prévoient de bloquer le suivi.

Publicité

68% vont refuser le suivi publicitaire

Depuis des années, les applications que nous avons installées sur notre iPhone nous traquent en permanence pour connaître nos goûts, nos centres d'intérêt et ce qu'on prévoit d'acheter dans un avenir proche.

Toutes ces informations sont minutieusement récoltées et associées à un identifiant qui correspond à votre appareil afin de préserver l'anonymat.

Jusqu'ici, personne ne pouvait refuser ce tracking permanent, avec iOS 14.5, les règles du jeu vont changer puisqu'à l'ouverture d'une application, il vous sera demandé si vous autorisez le suivi publicitaire. Une pop-up au même titre que les notifications et la géolocalisation apparaitra !



Une récente analyse a cherché à savoir quelles seront les conséquences d'un refus massif et combien d'utilisateurs se préparent à refuser d'être suivis pour des publicités ciblées.

Selon Loch Rose de la société marketing Epsilon, personne ne sait vraiment avec certitude ce qui se passera quand cette nouvelle fonctionnalité sera déployée. Apparemment, le CPC des publicités à l'intérieur des applications iOS va brutalement chuter, on parle ici d'une diminution de 50% des gains générés.

Selon les premiers résultats de l'analyse, le comportement des futurs utilisateurs d'iOS 14.5 a réussi à être anticipé. Les développeurs d'applications qui arriveront à obtenir la confiance et à créer une affinité avec l'utilisateur obtiendront le plus de "Oui" à la question que vous voyez ci-dessus, la statistique serait d'environ 40%.

Dans le cas contraire, les applications qui n'inspireront pas confiance auront le plus de difficulté à continuer à avoir des publicités ciblées.



Ce que craignent aujourd'hui les géants de l'industrie publicitaire, c'est que le ciblage devienne impossible sur les appareils commercialisés par Apple. À force d'obtenir des refus de se faire traquer, les publicités qui s'afficheront deviendront moins intéressantes, ce qui entrainera moins de clics de la part des utilisateurs !

L'analyse a aussi apporté une information assez inquiétante pour les développeurs iOS, plus de 50% des annonceurs ont l'intention de déplacer leurs business hors de l'écosystème d'Apple si les choses deviennent trop compliquées. Les investissements seront essentiellement sur les appareils Android ainsi que sur la télévision connectée.