Bons plans iOS : Moonlighter, Classroom Battle!, Recipes

Hier à 22:32

Guillaume Gabriel

2



Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Moonlighter, Classroom Battle!, Recipes. L'occasion d'économiser 42.6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Thunderspace (App, iPhone / iPad, v10.2.2, 120 Mo, iOS 11.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Thunderspace est une jolie application de relaxation par les créateurs de Haze, vous permettant de mieux vous endormir, ou de vous concentrer.



Tempête, pluie, sons de la nature : tout le monde trouvera son bonheur.



Les + : Une belle application pour se détendre ! Publicité Télécharger l'app gratuite Thunderspace





Recipes (App, iPhone, v1.0, 36 Mo, iOS 11.3, Kaushik Sureja) passe de 1,09 € à gratuit. Publicité Recipes fournit une vaste collection d'idées de repas adaptées à toute votre famille. Les catégories incluent les repas en famille, la boîte à lunch pour enfants, les recettes pour tout-petits, pour une bonne santé, les soupers rapides et le camping en famille.



Chaque recette comprend une brève description, les calories et le temps de préparation.Les recettes peuvent également être mises en favoris pour un accès rapide.



Les + : L'application comprend plus de 100 recettes en tout Télécharger l'app gratuite Recipes





Halbestunde (App, iPhone, v1.1.3, 22 Mo, iOS 13.1) passe de 8,99 € à gratuit. Apprenez le piano avec Halbestunde Publicité Apprendre seul est souvent lent et difficile - tout le monde vous donne des commentaires.



Avec une demi-heure, vous apprenez de manière ludique chaque morceau de votre choix !



Télécharger l'app gratuite Halbestunde





The Big Lunar Calendar (App, iPhone / iPad, v3.3, 24 Mo, iOS 12.0, David Dengg) passe de 3,49 € à gratuit. Lancez The Big Lunar Calendar tous les jours pour voir les différentes phases de la lune et les activités associées. Chaque phase comprend de petites icônes qui vous aident à identifier rapidement les activités. Appuyez sur les icônes pour récupérer des informations plus détaillées.



L'application comprend plus de 120 activités, des signets et la possibilité de planifier des événements.



Les + : Publicité Une véritable encyclopédie Télécharger l'app gratuite The Big Lunar Calendar





Jeux gratuits iOS :

The Complex (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4, 2 Go, iOS 11.0, Wales Interactive Ltd.) passe de 6,99 € à gratuit. Après une attaque majeure à l'arme biologique qui s'est déroulée sur Londres, deux scientifiques se retrouvent enfermés dans un laboratoire, à court de temps et d'air. Avec un gameplay du style « choisissez votre propre aventure », vos actions et les relations que vous entretenez avec les autres personnages vous mèneront à l'une des huit fins chargées de suspense.



Télécharger le jeu gratuit The Complex





Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 3,49 € à gratuit. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Classroom Battle! (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0, 106 Mo, iOS 9.0, Dan Lespect) passe de 1,09 € à gratuit. Utilisez vos compétences de lancer de papier pour battre l'enseignant et résoudre des énigmes dans Classroom Battle. Passez de l'école élémentaire à l'université en jetant du papier à vos camarades de classe et à vos professeurs.



Jouez à une série de mini-jeux et engagez-vous dans des batailles individuelles en cours de route.



Les + : Défoulez-vous ! Télécharger le jeu gratuit Classroom Battle!





Lettergraf (Jeu, Casse-tête / Mots, iPhone / iPad, v1.3.1, 23 Mo, iOS 9.0, ZealTopia Interactive) passe de 1,09 € à gratuit. Lettergraf est ce que vous obtenez lorsque vous combinez un puzzle de mots croisés avec un cube de Rubik. Dans chaque puzzle, un groupe restreint de lettres sert de points d'ancrage. Ils ne peuvent pas être déplacés et vous servir de seuls indices.



Vous devez déplacer d'autres blocs de lettres qui sont également capables de se déplacer et de pivoter afin de former des mots valides. Des conseils sont disponibles au cas où vous seriez bloqué. Le jeu comprend plus de 100 énigmes à résoudre.



Attention, disponible que en anglais.



Les + : Améliorez votre vocabulaire en vous amusant Télécharger le jeu gratuit Lettergraf





Promotions iOS :

Cosmic Frontline AR (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.68, 213 Mo, iOS 11.0, Hofli Limited) passe de 4,49 € à 2,29 €. La guerre cosmique fait rage ! Préparez-vous à de superbes graphismes en 3D et à des combats spatiaux spectaculaires. Développé exclusivement pour iPhone et iPad, Cosmic Frontline est le jeu de stratégie de RA le plus spectaculaire à ce jour.



Naviguez entre les étoiles, colonisez de nouveaux mondes et partez à la conquête des planètes ennemies. Construisez votre vaste flotte de vaisseaux spatiaux et préparez-vous pour la plus grande bataille que la galaxie ait jamais vue. Apprenez les meilleures tactiques, et avec la bonne stratégie inversez le cours de la guerre. Savoir quand défendre et quand attaquer peut faire toute la différence entre la victoire et défaite. Planifiez vos coups avec précaution, on ne sait jamais combien il y en aura. Télécharger Cosmic Frontline AR à 2,29 €





Moonlighter (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.7, 559 Mo, iOS 13.0, 11 bit studios s.a.) passe de 12,99 € à 7,99 €.

Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite. Découvrez le quotidien de Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros.



Ce RPG emmène le joueur dans une aventure fantastique avec des passages vers d’autres dimensions "dans lesquelles les aventuriers téméraires pourraient trouver des richesses incommensurables". Il est beau, profond et passionnant avec son look rétro soigné.

Télécharger Moonlighter à 7,99 €