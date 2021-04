Facebook lance une application de questions-réponses du nom de Hotline

Twitter travaille en ce moment même sur plusieurs nouvelles fonctionnalités, et nous en avons couvert certaines au cours des dernières semaines. Maintenant, le réseau social envisage...

Il n'y a pas que notre application iSoft v5 (App, iPhone et iPad, VF, 8.4 Mo) qui a connu une grosse mise à jour, le mur de cadeaux que vous pouvez retrouver au sein de l'appli a également reçu...

Faciliter la compréhension de l'application, tel est l'objectif de Twitter avec cette nouveauté. Il est vrai que quand on est débutant sur Twitter, on est en général assez perdu...

Le 10 avril 2020, Tim Cook annonçait via son compte Twitter que Apple allait collaborer avec l'autre géant californien Google pour mettre en place un système de traçage...

Avec Hotline, nous espérons comprendre comment les questions-réponses multimédias interactives et en direct peuvent aider les gens à apprendre des experts dans des domaines tels que les compétences professionnelles, tout comme elles aident ces experts à développer leur entreprise

En sortant l'application Hotline, l'équipe R&D de Facebook semble surfer sur les tendances du moment en mixant de l'audio et des lives en vidéo, comme proposent actuellement Clubhouse et Zoom. Ainsi, le concept propose aux créateurs d’échanger avec divers participants grâce à des salons qui misent sur la voix. Ces derniers peuvent ainsi faire intervenir des spectateurs sur le devant de la scène pour qu'ils posent leurs questions, en audio ou en texte, avec ou sans la caméra.

Pour donner vie à Hotline, il semblerait que les développeurs aient pioché des idées à gauche et à droite, dans le but de mettre en avant l'audio, très en vogue ces derniers temps.

À intervalles réguliers, l'équipe de recherche et développement de Facebook sort des applications mobiles pour tester certains concepts. Cette fois, l'équipe de NPE Team se penche sur un outil de questions-réponses qui ressemble étrangement à un certain Clubhouse.

