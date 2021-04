Bons plans iOS : Veritas, PDF Pro+ avec AI, JackQuest

Hier à 22:43 (Màj hier à 22:43)

Guillaume Gabriel

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Veritas, PDF Pro+ avec AI. L'occasion d'économiser 42,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Publicité

Applications gratuites iOS :

Epica 2 Pro (App, iPhone / iPad, v2.3, 41 Mo, iOS 8.0, 才琴 唐) passe de 2,29 € à gratuit. Voilà une app d'édition de photos décalée qui propose en effet d'ajouter des effets amusants. Que ce soit des filtres, des décors ou des poses, vous trouverez un truc marrant pour faire un montage de vous ou vos amis pour faire rire tout le monde.



C'est facile et si vous êtes paresseux, il y a un mode aléatoire !



Les + : Pas de pubs Publicité

Pas de watermark

Originalité des filtres / poses Publicité Télécharger l'app gratuite Epica 2 Pro





PDF Pro+ avec AI (App, iPhone / iPad, v2.0, 9 Mo, iOS 13.0, Miguel Angel Cano) passe de 3,49 € à gratuit. PDF Pro + est l'application PDF la plus complète de l'AppStore : numérisez des documents de plusieurs pages en texte, détectez automatique les bords et le texte puis convertissez le résultat en PDF.



Il nous vous reste plus qu'à partagez vos créations par mail ou pas message.



Les + : Très complète

La précision Publicité Télécharger l'app gratuite PDF Pro+ avec AI Publicité





StoryToys : La maison hantée (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 155 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Alors que la nuit tombe dans la forêt effrayante, des monstres affluent dans la Maison hantée. Entrez, si vous l'OSEZ !



Dans cette maison, c'est Halloween toute l'année, alors venez rencontrer les monstres, jouer à des jeux et relever des défis pour remporter des étoiles et des badges terrifiantastiques.



StoryToys La maison hantée est remplie de jeux à glacer le sang, d'activités génialement étranges et de choses qui donnent froid dans le dos.



Les + : Un livre avec plein de surprises Publicité Télécharger l'app gratuite StoryToys : La maison hantée





Life Lists (App, iPhone, v1.7.0, 41 Mo, iOS 12.0, DG Apps, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Publicité Life Lists couvre toutes les facettes de votre vie. Vous pouvez créer des to-do et des listes de courses, planifier des rappels, prendre des notes et même suivre les habitudes en un seul endroit.



Les listes peuvent être personnalisées avec différentes icônes, couleurs et styles, et elles peuvent être réorganisées comme vous le souhaitez.



Les onglets en bas de l'écran vous permettent de rechercher des éléments spécifiques, de voir ce qui se trouve à l'intérieur de chaque liste et de vous concentrer sur les tâches importantes et à venir.



Les + : Complète et personnalisable Publicité Télécharger l'app gratuite Life Lists





Jeux gratuits iOS :

Veritas (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.2, 675 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 5,49 € à gratuit.

Veritas est la suite spirituelle à l'excellente trilogie Forever Lost.



Mais plutôt que de replonger dans une aventure 2D en point & click, Veritas passe à la vitesse supérieure en apportant un moteur 3D qui nous rappelle les cadors du genre comme The Room.



Dans ce jeu de puzzle narratif, le joueur doit explorer un mode sombre, inquiétant et rempli de mystères afin de comprendre ce qui s'est passé et comment en sortir. Avec vous, un appareil photo qui vous permet de capturer tout ce qui est important : affiches, indices, murs ou de taches de sang. Tout ceci vous sera utile à un moment ou à un autre afin de résoudre des énigmes et reconstituer le mystère.

Télécharger le jeu gratuit Veritas





Warlords Classic (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v6.18, 29 Mo, iOS 8.0, ALSEDI Group) passe de 5,99 € à gratuit.

Apparu à la fin des années 80 sur de nombreuses plates-formes (PC, Mac et Amiga), Warlords Classic est le premier opus de la série du même nom et a déjà fait ses preuves.



Unités, héros, diplomatie et villes sont au centre de ce jeu dont l'histoire se déroule dans le monde d'Etheria.



Les points + : Un bon jeu qui a eu son heure de gloire. Publicité Télécharger le jeu gratuit Warlords Classic





Modern Magic 8 Ball (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v5.8, 89 Mo, iOS 10.3, Hayden Watson) passe de 1,09 € à gratuit.

Modern Magic 8 Ball est une version moderne de l'original Magic 8 Ball. Elle a été conçue pour fonctionner rapidement, être amusante, rassembler les gens et être facile à utiliser.



Secouez votre téléphone, et regarder la réponse à votre question s'afficher...



Les + : Un jouet classique Publicité Télécharger le jeu gratuit Modern Magic 8 Ball





Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 3,49 € à gratuit. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Publicité Télécharger le jeu gratuit Finding..





Promotions iOS :

JackQuest (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0, 166 Mo, iOS 8.0, Crescent Moon Games) passe de 6,99 € à 3,49 €.

Un soir fatidique, quand le jeune Jack emmena la belle Nara faire une promenade dans les bois, son amour fut kidnappé par le méchant orc Korg. Forcé de se lancer à son secours, Jack plongea dans la base souterraine de Korg, où il tomba sur une étrange lame qui devint une alliée improbable.



Dans JackQuest, les joueurs exploreront le sol boueux des profondeurs caverneuses du repaire labyrinthique de Korg. Là, ils résoudront des énigmes environnementales, découvriront des power-ups, obtiendront de nouvelles capacités, rassembleront des armes et défieront des ennemis souterrains, y compris des boss énormes.



Procurez-vous de nombreux power-ups et mises à niveau utiles en les achetant auprès de marchands placés stratégiquement.

Télécharger JackQuest à 3,49 €





Les Piliers de la Terre (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 2,9 Go, iOS 9.1, Daedalic Entertainment GmbH) passe de 5,49 € à 0,99 €. Adapté du bestseller international de Ken Follett, 'Les Piliers de la Terre' retrace l'histoire du village de Kingsbridge sous un angle inédit et de manière interactive. Incarnez Jack, Aliena et Philip, explorez les lieux iconiques du livre, discutez avec de nombreux personnages et laissez vos décisions influer sur le cours des évènements.



Ce roman interactif est disponible en trois « livres », chacun constitués de 7 chapitres. Le « passe saisonnier » vous permet d'accéder aux trois livres, qui seront ajoutés de manière automatique à votre bibliothèque dès leur parution. Publicité Télécharger Les Piliers de la Terre à 0,99 €