Say No! More : apprenez à dire non dans le nouveau jeu du Studio Fizbin

Hier à 23:19 (Màj hier à 23:19)

Guillaume Gabriel

Nous en parlions le mois dernier dans un article dédié au jeu Say No! More (v1.0, 890 Mo, iOS 13.0) du studio Fizbin, alors dans les derniers préparatifs avant le lancement de ce dernier. La belle nouvelle, c'est que ce week-end, les développeurs ont publié le jeu sur l'App Store et sur Steam.



Il est donc désormais possible de retrouver cette drôle d'aventure farfelue qui nous met dans la peau d'un employé d'une entreprise qui se voit distribuer les tâches les plus ingrates par ses collègues. Jusqu'au jour ou celui-ci se décide de dire non... Voici le trailer de lancement :

Une expérience inédite qui nous vient tout droit des génies de Studio Fizbin. Dans un monde où chacun s'accommode du statu quo consistant à dire « OUI », crée ton propre personnage et glisse-toi dans un rôle de stagiaire, en mission pour sauver le monde grâce au pouvoir positif du « NON ! ». Grâce à cette puissance nouvelle, rien ne pourra faire face à tes dénégations hurlées en réponse aux absurdes demandes qui te sont faites.

Le studio Fizbin, qui a notamment donné vie à l'excellent jeu d'aventure point'n'click du nom de The Inner World, vient de publier son nouveau jeu du nom de Say No! More. Au sein d'une entreprise détestable, le héros va décider de se rebeller contre ses collègues tyrans en leur disant non aux différentes demandes.



Votre but sera donc de dire non en choisissant l'intonation, que ce soit avec passion, avec froideur, de manière excentrique ou en irritant vos collègues. Le jeu est disponible sur l'App Store au prix de 6,99€ !

