Apple travaillerait sur un HomePod avec un écran de type iPad

Grosse nouveauté à venir du côté du HomePod ? Après son échec cuisant avec le modèle de base, Apple semble vouloir se rattraper dans le domaine des haut-parleurs connectés. Sa première tentative se résume par l'arrivée d'une version Mini sur le marché, qui semble connaitre un bien meilleur démarrage que son prédécesseur.

Publicité

Mais, selon une rumeur récente, la Pomme pourrait aller encore plus loin en lançant un HomePod haut de gamme qui embarquerait un écran de type iPad...

Selon un nouvel article de nos confrères de Bloomberg, il semblerait qu'Apple travaille actuellement sur un nouveau HomePod spécial, puisque celui-ci embarquerait un écran d'iPad. Pour ce faire, la Pomme a imaginé un appareil avec un bras robotique qui permettrait à l'écran de suivre l'utilisateur dans la pièce.



De plus, celui-ci aurait le droit à une caméra FaceTime pour les appels vidéo, un peu comme ce que propose Facebook avec Portal.

Le géant de la technologie basé à Cupertino, en Californie, réfléchit également au lancement d'un haut-parleur haut de gamme avec un écran tactile pour mieux rivaliser avec les leaders du marché Google et Amazon.com Inc., ont déclaré les gens. Un tel appareil combinerait un iPad avec un haut-parleur HomePod et comprendrait également une caméra pour le chat vidéo. Apple a exploré la connexion de l'iPad au haut-parleur avec un bras robotique qui peut se déplacer pour suivre un utilisateur dans une pièce, similaire au dernier gadget Echo Show d'Amazon.