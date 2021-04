Un client a reçu un iPhone 11 Pro avec le logo Apple mal aligné

Il y a 6 heures

Julien Russo

On connait tous l'importance qu'a le détail chez Apple, l'entreprise est exigeante du début jusqu'à la fin de production de l'ensemble de ses produits. Cependant, comme tous les concurrents, Apple n'est pas à l'abri des problèmes de fabrication. C'est justement ce qui s'est passé avec l'iPhone 11 Pro de ce client, celui-ci a constaté un décalage dans l'alignement du logo Apple.

L'iPhone 11 Pro un peu spécial

Que feriez-vous si vous receviez un iPhone 11 Pro avec le logo Apple à un emplacement inhabituel ? Vous iriez peut-être voir le SAV d'Apple pour obtenir un échange pour cause de défaut esthétique à la réception.

Si beaucoup auraient réagi comme cela, ce client (qui a voulu rester inconnu) y a vu une certaine forme d'exclusivité et de rareté, au lieu de se plaindre du défaut, l'homme a revendu l'iPhone 11 Pro le double du prix qu'il l'avait acheté (2700 dollars).

Avant de le vendre à une tierce personne, le client a publié 2 photos en ligne qui ont été relayé par le compte Twitter Internal Archive.

Sur les photos on constate que comparé aux autres iPhone 11, le logo Apple est clairement en décalage sur la droite alors qu'il devrait être pile sur la ligne jaune.

Comment un tel produit a pu arriver jusqu'à l'emballage et à la livraison ? Cet iPhone serait en réalité une faille de la validation et des contrôles d'Apple en sortie de production.

Quand un iPhone est terminé, il passe des étapes de vérifications avant l'expédition vers le client, mais à cause du nombre d'iPhone produit par jour pour répondre à la forte demande, certaines erreurs peuvent passer entre les mailles du filet. On estime cette erreur à 1 cas sur 100 millions.