Google aurait favorisé ses publicités pour générer des millions de dollars

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Quelques procureurs américains ont porté plainte contre Google pour abus de pouvoir au niveau du système de publicité sur ses plateformes. Selon eux, Google n'aurait pas tout déclaré à ses concurrents, ce qui lui aurait fait économiser des centaines de millions de dollars chaque année.

Encore et toujours l'antitrust

S'il y a bien un domaine dans lequel Apple et Google se font constamment alpagués, c'est bien celui de l'antitrust. Les récentes plaintes portent principalement sur leurs stores d'applications mais pour une si grosse entreprise comme la firme de Moutain View, ce ne sont bien évidemment pas les seuls problèmes.



Comme le révèle le Wall Street Journal, Google aurait généré des centaines de millions de dollars grâce à une manœuvre jugée illicite qui lui donne un avantage sur ses concurrents au niveau du système d'annonces d'achats. Pour faire simple, étant donné que Google est plus puissant que la plupart de ses "adversaires", celui-ci aurait tout fait pour prendre le maximum de place dans le secteur de la publicité sur ses plateformes.

Un groupe de procureurs généraux a donc décidé de porter plainte contre cette action et c'est justement lors de ce procès que Google a laissé échapper une partie de ses écrits, ce qui a révélé le fameux "Project Bernanke". C'est ce projet en particulier qui à la base aurait dû rester secret et qui pose problème à cause de son fonctionnement.



Il est reproché à Google d'être à la fois propriétaire d'une plateforme de vente de publicité en ligne mais également de faire partie des acheteurs sur celle-ci, ce qui lui aurait permis de jouer avec le système et ainsi ne pas tout déclarer à la concurrence. Grâce à tout ce stratagème, Google aurait payé moins cher les éditeurs rivaux.



D'après les derniers échos, les documents démontrent que cette manœuvre aurait permise à Google de générer plus de 230 millions de dollars supplémentaires rien que pour l'année 2013. Une affaire de plus à suivre du côté du géant américain.