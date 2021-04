Vortexika : un jeu de tir spatial à venir sur l'App Store

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Peut-être connaissez-vous déjà le jeu Only One sorti en 2014 qui s'inspire du film The One ayant fait un flop lors de sa sortie, avec notamment un certain Jet Li en affiche du film. Développé par Ernest Szoka alias RebelBinary, le jeu avait reçu un bel accueil par les joueurs présents sur mobiles.

La belle nouvelle, c'est que le développeur revient très prochainement avec une nouvelle création : Vortexika. Exit le concept de jeu de combat en arène avec son épée, cette fois, c'est vers l'espace qu'on se dirige pour offrir un jeu de tir spatial. Voici la bande-annonce :

Vortexika vous propulse dans des combats dans l'espace

Tirez sur les ennemis et les astéroïdes entrants tout en évitant les obstacles dans ce jeu de tir spatial sans fin à grande vitesse. Ramassez des armures, des munitions et des V bucks pour améliorer votre vaisseau et monter de niveau à travers 100 niveaux de combats insensés. Défiez vos amis pour obtenir le meilleur score.

Vortexika est présenté comme un jeu sans fin qui vous demandera de ramasser des pièces pour améliorer votre vaisseau et tenter d'aller toujours plus loin que lors de votre précédente partie. Le jeu a été soumis à Apple récemment, et devrait donc être disponible dans les prochains jours.



En attendant, je ne peux que vous encourager à essayer Only One, disponible gratuitement sur l'App Store :

