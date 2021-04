Mise à jour PS5 : stockage des jeux en USB, partage PS4/PS5, ...

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

2



Demain sera un grand jour pour les joueurs sur PS5 puisque Sony a prévu de déployer la première grosse mise à jour de sa nouvelle console. Comme indiqué sur son blog, le nippon va améliorer l'expérience avec des nouveautés concernant le stockage des jeux sur des disques externes.

Publicité

Du nouveau pour la PlayStation 5

Prévu pour demain, la mise à jour du firmware de la PS5 va apporter son lot de nouveautés. Et ceux qui trouve les 800 Go d'espace disque trop faibles vont être ravis.

Stockez vos jeux PS5 sur des lecteurs externes USB compatibles. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez désormais transférer les jeux PS5 de votre console vers un stockage USB tiers. C’est le moyen idéal d’étendre la capacité de stockage de votre console PS5. Cependant, il n’est pas possible de directement jouer aux jeux PS5 stockés sur un lecteur externe.

Jeu en partage intergénérationnel. Les joueurs sur PS4 et PS5 peuvent enfin utiliser la fonction "Jeu en partage" depuis le chat Party. Ainsi, les utilisateurs sur console PS5 pourront montrer leur écran de jeu à leurs amis sur console PS4, et même leur faire tester des jeux PS5 par le biais du Jeu en partage (et vice versa). Les options disponibles incluent la possibilité de partager votre écran avec un ami, de lui passer virtuellement votre manette, ou encore de lui passer une deuxième manette virtuelle pour jouer ensemble en co-op.

Demander à rejoindre une session de jeu. Le système affiche une sélection des sessions de jeu de vos amis auxquelles vous pouvez participer sur PS4 et PS5, vous offrant davantage de possibilités pour jouer avec vos amis.

Le système affiche une sélection des sessions de jeu de vos amis auxquelles vous pouvez participer sur PS4 et PS5, vous offrant davantage de possibilités pour jouer avec vos amis. Refonte du menu Game Base. Il a été amélioré pour offrir un accès plus rapide aux fonctionnalités et contenus importants. Vous pouvez désormais alterner facilement entre vos Party et les discussions avec vos amis. De plus, vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour chacune de vos Party.

Désactiver le chat ou ajuster le volume des joueurs sans quitter le jeu

ou ajuster le volume des joueurs sans quitter le jeu Pré-téléchargement des mises à jour des jeux. Cette fonctionnalité doit être activée par les développeurs pour vous permettre de pré-télécharger les mises à jour des jeux sur votre console si le paramètre « Mises à jour automatiques » est activé et que votre console est allumée ou en mode veille.

Cette fonctionnalité doit être activée par les développeurs pour vous permettre de pré-télécharger les mises à jour des jeux sur votre console si le paramètre « Mises à jour automatiques » est activé et que votre console est allumée ou en mode veille. Personnalisez votre bibliothèque de jeux. Grâce à la recherche dans la bibliothèque et à la possibilité de masquer des jeux, vous pouvez personnaliser ce qui s'affiche.

Grâce à la recherche dans la bibliothèque et à la possibilité de masquer des jeux, vous pouvez personnaliser ce qui s'affiche. Zoom sur l’écran. Vous pouvez désormais ajuster le niveau de zoom à votre guise depuis le menu Paramètres.

Vous pouvez désormais ajuster le niveau de zoom à votre guise depuis le menu Paramètres. Nouveaux paramètres de trophées et écran de statistiques. Le niveau des trophées entraînant l’enregistrement automatique d’une capture d’écran ou d’un clip vidéo peut désormais être personnalisé. Vous pouvez donc choisir de n’enregistrer des images/vidéos que pour l’obtention de trophées rares.

Du mieux pour l'app PlayStation

Enfin, Sony introduit également une myriade de nouvelles fonctionnalités pour l'app PlayStation pour vous permettre de vous connecter plus facilement que jamais à votre console à distance.



Après avoir ajouté la possibilité d'enregistrer des produits dans une liste de souhaits, de recevoir des notifications lorsque des amis sont en ligne et de modifier le statut en ligne de sa console, il sera bientôt possible de rejoindre une session multijoueur sur PS5 à partir de l'application, de gérer le stockage de sa console PS5, de comparer les collections de trophées avec des amis et de trier et filtrer les produits affichés sur le PlayStation Store.

Date de sortie de la mise à jour PS5

La première mise à jour majeure de la PS5 sera disponible dès demain. Comptez plusieurs giga pour la télécharger et bien sûr, elle sera gratuite.