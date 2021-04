L'Assistant Google peut désormais faire sonner les iPhones silencieux

Hier à 22:04 (Màj hier à 22:08)

Guillaume Gabriel

2



Il semblerait que l'Assistant Google (v1.9.20109, 205 Mo, iOS 11.4) va bientôt bénéficier de nouvelles fonctionnalités et améliorations comme l'a annoncé le géant du web. En effet, l'application pourra désormais faire sonner les iPhones silencieux grâce à l'aide des écrans intelligents et des haut-parleurs de la firme.

Cette prouesse sera possible avec l'application officielle Google Home, permettant de recevoir des notifications « Trouver votre téléphone avec l'Assistant » accompagnées d'une sonnerie personnalisée.

L'Assistant Google va pouvoir faire sonner votre iPhone

Alors que les appareils Android ont déjà le droit à la possibilité d'être sonné par l'Assistant Google, il semblerait que la firme ait obtenu l'accord d'Apple pour en fait autant avec les iPhone. Une sonnerie personnalisée pourra se faire entendre en cas de perte de votre appareil, permettant ainsi de le récupérer autour de vous.



Il suffira de dire cette phrase « OK Google, trouve mon téléphone » à votre haut-parleur connecté ou votre écran Nest, et le tour est joué. Google rend également disponibles dans le monde entier les déclencheurs de lever et de coucher du soleil dans les routines de l'assistant, permettant de lancer des actions suggérées, uniquement sur Android dans un premier temps.

