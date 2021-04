Instagram teste 3 options pour la disparition des likes

Hier à 20:53 (Màj hier à 20:53)

Guillaume Gabriel

Réagir



Il y a encore du nouveau du côté d'Instagram (v183.0, 160 Mo, iOS 12.0), et plus particulièrement dans l'idée de la suppression des likes. Depuis plusieurs mois maintenant, les développeurs du réseau social testent plusieurs options pour mettre fin à cette fonctionnalité, qui dénature l'utilisation première de ce dernier.



Cette fois, un test dans le monde entier a lieu avec trois options différentes : la désactivation sur ses publications, sur celles des autres ou les conserver.

Publicité

Instagram continue à tester la disparition des likes

Comme le décrivent nos confrères de The Verge, le dernier test d'Instagram se déroule dans le monde entier pour un petit groupe d'utilisateurs. Il est donc possible de supprimer la visualisation des publications des autres, sur les nôtres ou encore de les laisser.



Cette envie, Instagram l'explique comme un retour à la base, "vos abonnés se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez, et non sur le nombre de likes qu'ils obtiennent".

L'utilisateur peut choisir de ne pas voir les messages similaires compte sur les publications de quiconque, les désactivant pour leurs propres publications ou en conservant l'expérience d'origine.

Voyez-vous les nouvelles commandes lancées par Instagram de votre côté ? Qu'en pensez-vous ?



Source

Télécharger l'app gratuite Instagram