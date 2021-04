Sony injecte 200 millions de dollars dans Epic Games

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir



Le studio Epic Games est sous le feu des projecteurs ces derniers temps, notamment à cause de son bras de fer avec Apple suite à la suppression de Fortnite de l'App Store. Ça n'empêche pas la société de continuer à vivre, et à bien vivre même : ces derniers viennent de boucler un cycle de financement d'un milliard de dollars.

Publicité

Parmi les investisseurs, on retrouve un certain Sony, qui a augmenté sa participation minoritaire avec une somme de 200 millions de dollars.

Epic Games : Sony vient d'investir 200 millions de dollars

Selon nos confrères de ZDNet, Sony vient donc d'augmenter sa participation au sein d'Epic Games avec une nouvelle injection de 200 millions de dollars, soit un total de 250 millions de dollars. Le créateur de Fortnite, lui, profite désormais d'un cycle de financement plus important de 1,78 milliard de dollars.



Pour rappel, Epic Games est actuellement en bataille juridique avec Apple dans plusieurs pays, pointant du doigt la Pomme pour abus de pouvoir au sein de l'App Store. En cause ? Les frais de l'App Store, les restrictions contre les systèmes de paiement tiers et les magasins d'applications.



La confrontation entre les deux sociétés débutera le 3 mai prochain devant le tribunal de district de Californie.



Source