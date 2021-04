Apple Fitness+ : de nouvelles séances pour les femmes enceintes et les personnes âgées

Julien Russo

Apple Fitness+, le premier service de sport construit autour de l'Apple Watch, présente de nouvelles façons de rendre le fitness accessible pour tous avec de nouveaux entraînements spécialement conçus pour la grossesse et les adultes plus âgés, ainsi que les débutants. La mauvaise nouvelle dans cette belle annonce, c'est que le service n'est toujours pas disponible pour la France...

Apple Fitness+ s'améliore

La force de Fitness+ c'est la diversité des activités, les cours régulièrement mis à jour et les coachs qui sont très attachants grâce à leur forte personnalité. Alors que le service a maintenant plusieurs mois d'existence, Apple a décidé de s'ouvrir à plus de profils d'utilisateurs !

Désormais, la firme de Cupertino propose de nouvelles séances spécialement conçues et enregistrées pour les femmes enceintes, mais aussi pour les personnes âgées.

Dans un communiqué de presse, Jay Blahnik le directeur principal des technologies de remise en forme d'Apple explique :

Apple Fitness+ est intégré à l'Apple Watch pour s'appuyer sur l'objectif d'aider les gens à vivre une meilleure journée en étant plus actifs. Avec plus d'options pour commencer et rester actif et en bonne santé pendant la grossesse ainsi qu'à tout âge ou niveau de forme physique, nous espérons qu’encore plus de gens seront inspirés à continuer à bouger avec notre incroyable équipe d'entraîneurs passionnés.

Cette nouveauté est clairement un avantage puisque quand on regarde les services concurrents qui mettent à disposition des séances d'entraînement, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent à s'adapter aux profils de leurs utilisateurs. Quand on est une personne de 75 ans, le rythme et l'intensité du cours ne peuvent pas être le même qu'un jeune de 20 ans !

Ces nouvelles séances se serviront toujours de l'Apple Watch comme un traqueur de vos performances, vous aurez le battement de votre cœur par minute, la perte de calories et le temps écoulé. Finalement, ce sera des cours comme les autres, mais avec moins d'exigences !



Au total, vous retrouverez à partir du 19 avril 2021, 10 nouvelles séances d'entrainement pour la grossesse avec la coach Betina Gozo, chaque cours va durer environ 10 minutes !

Les utilisateurs âgés auront accès à une série de nouvelles séances, elles dureront également 10 minutes avec un coach dédié. À travers ces ajouts, Apple souhaite que les abonnés Fitness+ puissent continuer à garder une forme physique, quel que soit leur âge.



Toujours indisponible en France, Apple Fitness+ est proposé au tarif de 9,99$/mois aux États-Unis et le service est proposé dans l'abonnement Apple One à 29,95$/mois. On espère une arrivée rapide du service en France, on en a besoin avec les confinements qui s'enchaînent et le télétravail !