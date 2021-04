Bike Baron 2 : retour du motard fou le 27 mai prochain

Guillaume Gabriel

C'est avec une certaine nostalgie que j'écris cet article, mais également avec grande impatience, car je viens d'apprendre que l'excellent Bike Baron sera de retour. Le studio Mountain Sheep vient de lancer les précommandes de Bike Baron 2 (v1.0, 314 Mo, iOS 14.0) en partenariat avec l'éditeur Cornfox & Brothers Ltd.



Pour ceux qui ne connaitraient pas ce jeu, on parle d'une des premières créations disponibles sur l'App Store, datant de 2011. Dans ce jeu, on contrôlait un motard fou ayant pour but de franchir la ligne d'arrivée dans différents niveaux, qui demandaient de passer différents obstacles.

Voici la bande-annonce du second opus :

Bike Baron 2 : retour de l'excellent jeu de moto

Bike Baron 2 est le meilleur moyen de planter votre moto avec style depuis votre chambre. Naviguez entre des sauts monstres et des engins dangereux, en mélangeant des éléments de plate-forme et de puzzle pour un effet spectaculaire. Une physique incroyable et des commandes au pixel près rendent chaque incident aussi amusant que chaque victoire durement gagnée.

Il faut savoir que le jeu avait connu un immense succès, arrivant à la première place de l'App Store dans plus de 89 pays. Il faut ainsi réussir à franchir la ligne d'arrivée sans tomber dans les pièges, le plus rapidement possible. Le classement des amis ajouté une certaine compétition saine, tous cherchant à avoir le meilleur temps possible sur les différents circuits.



Bike Baron 2 semble se servir des éléments qui ont fait le succès du premier opus, tout en améliorant les graphismes et les commandes du jeu. Prévu pour le 27 mai prochain, le jeu sera disponible au prix de 7,99€ !

