Cards! MonkeyBox 2 vient d'arriver sur l'App Store

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Nous en parlions dans un précédent article, le studio TheCodingMonkeys qui a notamment porté Carcassonne annonçait alors l'arrivée prochaine de son nouveau jeu du nom de Cards! MonkeyBox 2 (v1.0.2, 101 Mo, iOS 13.2). La belle nouvelle, c'est que ce dernier est disponible sur l'App Store depuis quelques heures, au prix de 3,49€.

Pour ceux qui ont raté l'information, on parle d'une aventure remplie d'énigmes qui prend la forme de plusieurs cartes à compléter pour avancer dans les chapitres. Voici le trailer de Cards :

Forêts luxuriantes, océans sauvages et grottes hurlantes.

Montgolfières, chats et déserts mortels.

Frayez-vous un chemin à travers un monde dangereux.

Votre destin réside dans un jeu de cartes.

Cartes est une aventure avec des puzzles axés sur l'histoire qui utilise un jeu de cartes pour décrire son récit, et qui promet d'être simple à maîtriser grâce aux commandes mobiles intuitives, qui se composeront d'une série de balayages et de taps.



Un jeu qui diffère de ce qu'on connait du studio TheCodingMonkeys, qui s'est fait connaitre grâce aux excellents Polarized! ou One Button Travel. Pour les intéressés, vous pouvez télécharger le jeu sur l'App Store au prix de 3,49€.

Télécharger Cards! – MonkeyBox 2 à 3,49 €