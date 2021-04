Le classique SaGa Frontier Remastered est de sortie sur mobile !

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

SaGa Frontier Remastered est enfin disponible sur nos mobiles, une version améliorée du jeu sortie sur PlayStation 1 et qui débarque également sur PS4, Nintendo Switch et PC.



L'occasion de redécouvrir un jeu de rôle mythique près de 25 ans après son apparition.

SaGa Frontier Remastered est disponible sur iPhone, iPad et Android

Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité.



Après l'arrivée de SaGa Scarlet Grace: Ambitions, Romancing SaGa 3 et Romancing SaGa 2, Square Enix propose donc le classique SaGa Frontier en version Remastered sur iOS et Android dans le monde entier.



Regardez la bande-annonce de SaGa Frontier Remastered ci-dessous :

Le célèbre RPG classique de 1998, SaGa Frontier, renaît avec des graphismes améliorés, des fonctionnalités supplémentaires et un nouveau personnage principal.

Si vous n'avez pas entendu parler de ce remastering, SaGa Frontier Remastered est bien plus beau, parfaitement adapté au tactile et inclut également Fuse en tant que personnage jouable, ainsi que de nouveaux événements dans le scénario. SaGa Frontier propose donc huit héros jouables en tout avec chacun son histoire propre. L'aventure ne serait rien sans ses batailles, toujours aussi plaisantes et stratégiques avec des armes et des compétences à acquérir. Sans oublier la possibilité de combiner les attaques.



Parmi les autres ajouts, les joueurs pourront compter sur une interface revue, de nouvelles fonctionnalités dont un mode double vitesse qui permet de fluidifier le jeu.



SaGa Frontier Remastered est donc disponible sur iOS, Android, PS4, Nintendo Switch et PC via Steam. Par contre, il est tout de même vendu 27,99€ et pèse plus de 2,1 Go. Aie, cela fait un peu cher le réchauffé, si bon soit-il...

