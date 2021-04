Jour de la terre : Apple fait un don de 1$ pour chaque achat via Apple Pay

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Depuis hier et jusqu’au 22 avril 2021, Apple versera 1$ à Conservation International pour chaque achat Apple Pay effectué sur Apple.com, via l'application Apple Store ou dans les magasins Apple. Seuls les USA semblent concernés.



Les dons seront faits pour célébrer le Jour de la Terre, qui aura justement lieu le 22 avril.

Publicité

Un geste pour la planète chez Apple

La somme ira donc à la Conservation International, dans la limite de 1 million de dollars. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui cherche à protéger la biodiversité.

Conservation International s'efforce de mettre en lumière et de garantir les avantages essentiels que la nature apporte à l'humanité. En combinant le travail de terrain avec des innovations dans les domaines de la science, de la politique et des finances, Conservation International a contribué à protéger plus de six millions de kilomètres carrés de terre et de mer dans plus de 70 pays.

Apple a partagé la nouvelle dans un e-mail aux utilisateurs d'‌Apple Pay‌, ce dernier mettant également en évidence les marques proposant des vêtements et des accessoires durables comme Allbirds, Pela et The North Face, et faisant la promotion du documentaire Apple TV+ «The Year Earth Changed», qui sera diffusé ce vendredi.



Le Jour de la Terre est important pour Apple, et la firme fait souvent plusieurs efforts pour le mettre en valeur. Apple met généralement à jour les logos des magasins «Apple Retail» pour qu'ils comportent une feuille verte et fournit des t-shirts verts aux employés. Il existe généralement des fonctionnalités dédiées à l'App Store et nous nous attendons à un défi Apple Watch pour le Jour de la Terre.