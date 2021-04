Il survit à un crash à 160 km/h au volant de sa Tesla

Si Tesla voulait effectuer un crash test à haute vitesse, pas besoin de recruter. Ce chauffard américain s'est encastré dans une maison la nuit dernière à une vitesse folle estimée à 160 km/h. Celui-ci est toujours en vie et peut remercier son ange gardien.

Un accident à 160 km/h !

Tesla est adulée sur certains points, critiquée sur d'autres mais celui de la sécurité a toujours été primordial pour la marque. Pour preuve, elle détient plusieurs records de sécurité glanés au détriment de ses adversaires du moment.



Mais malgré toute la sécurité du monde mise en place, un accident n'est pas toujours évitable. C'est justement ce qu'a connu ce conducteur américain la nuit dernière avec sa Tesla Model S. Lancé à plus de 160 km/h, il est venu percuter une maison en Floride. En même temps qu'il s'est encastré dans le mur de la maison, il a tout simplement broyé une autre voiture (Mazda 3) garée juste devant.

Une caméra de la maison d'en face a capturé les images et démontre la vitesse plus qu'excessive à laquelle le conducteur roulait même si le chiffre exact n'a pas encore été dévoilée et subit en ce moment même une enquête pour déterminer les précisions autour de cet accident assez impressionnant.



Le conducteur est en vie et a été immédiatement transporté à l'hôpital mais nul doute qu'il devra rendre des comptes auprès de la justice une fois qu'il sera rétabli, étant donné que rouler à cette vitesse dans ce genre d'endroit est fortement interdit.



Quoi qu'il en soit, cette histoire nuptiale "donne raison" à Tesla et sa Model S (sécurité) qui semble plus que solide pour sécuriser ses passagers. Même si bien évidemment quelle que soit la carrosserie, à cette vitesse-là, les chances de perdre la vie sont élevées.