Détendez-vous, l’écran 120 Hz sera sur les deux iPhone 13 Pro

Il y a 52 min

Medhi Naitmazi

6



Si vous aviez besoin d’une confirmation, Ross Young, l’analyste spécialisé sur les technologies d’écran, vient de confirmer qu’il y aura bien deux modèles d’iPhone 2021 qui passeront au 120 Hz.



Les deux iPhone 13 Pro haut de gamme devraient utiliser la technologie d'affichage LTPO pour permettre des taux de rafraîchissement doublés par rapport aux modèles actuels.

La technologie LPTO sur les deux iPhone 13 Pro

Young a réaffirmé tout cela dans un tweet après avoir entendu des rumeurs sur un seul modèle mettant en vedette le LTPO. Il a voulu rassurer les fans.

Heard some rumors in the industry and media that there would only be one LTPO model from Apple later this year. Can confirm that is not the case. Apple fans can relax! — Ross Young (@DSCCRoss) April 16, 2021



Les écrans LTPO OLED sont plus économe en énergie, capables d'activer et de désactiver les pixels individuels de l'écran, et adaptant le taux de rafraîchissement de 1 à 120 images par seconde, préservant ainsi la durée de vie de la batterie. Young a déjà déclaré que la technologie LTPO devra être mise en œuvre avant que le ProMotion puisse être installé sur l'iPhone, sinon le taux de rafraîchissement de 120 Hz permanent réduirait trop l’autonomie des futurs smartphones Apple.



À ce stade, plusieurs sources ont confirmé à la fois la technologie LTPO et les taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les deux modèles d'iPhone 13 Pro. Des écrans ProMotion à 120 Hz ont également été annoncés pour les modèles d'iPhone 12, mais Apple ne les a pas intégré pour ne pas détériorer l’expérience. Avec la puce A15 optimisée, les iPhone 13 seront capables de tenir plus longtemps.

Samsung fournira la plupart des écrans LTPO OLED à Apple, Apple s'approvisionnant également potentiellement en composants d’affichage auprès de BOE et LG Display.



Apple propose depuis longtemps des taux de rafraîchissement de 120 Hz dans la gamme iPad Pro. Comme sur les tablettes, le taux de rafraîchissement plus élevé de l'iPhone 13 Pro‌ rendra le contenu animé à l'écran plus fluide, plus net et plus réactif pour des tâches telles que la lecture vidéo, les jeux, etc. Ce sera la principale nouveautés des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.